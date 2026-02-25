Prima pagină » Știrile zilei » Viktor Orban acuză Ucraina că plănuiește sabotarea sistemului energetic al Ungariei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că Ucraina ar pregăti acțiuni menite să perturbe sistemul energetic al Ungariei și a anunțat desfășurarea armatei pentru protejarea infrastructurii energetice critice.
Radu Mocanu
25 feb. 2026, 16:20, Știri externe

Declarațiile făcute de premierul maghiar vin pe fondul conflictului cu Kievul, cauzat de oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba. 

Orban a afirmat că oprirea livrărilor nu are motive tehnice, ci politice, și a susținut că informațiile serviciilor de informații indică riscul unor noi perturbări ale sistemului energetic ungar. 

„Văd că Ucraina pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic al Ungariei. Prin urmare, am ordonat consolidarea protecției infrastructurii energetice critice. Aceasta înseamnă că vom desfășura soldați și echipamente necesare pentru a respinge atacurile din apropierea instalațiilor energetice cheie.”, a declarat premierul, citat de Reuters

Pe lângă Ungaria, și Slovacia este afectată de oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba. Autoritățile ucrainene susțin că întreruperea a fost cauzată de un atac cu drone rusești, la finalul lunii ianuarie, însă atât Budapesta, cât și Bratislava, consideră că blocajul este menținut printr-o decizie politică a președintelui Zelenski. 

Slovacia a oprit luni livrările de curent electric către Ucraina, ca răspuns pentru oprirea tranzitului de țiței, iar Ungaria a menținut luni veto-ul asupra unui nou pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei și asupra unui împrumut major destinat Ucrainei. 

