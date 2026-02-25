Prima pagină » Știrile zilei » Prima fabrică militară ucraineană își începe activitatea în Marea Britanie

Prima fabrică de drone a industriei de apărare ucrainene a devenit operațională în Marea Britanie. Anunțul a fost făcut de amabsadorul Zalujnîi care a subliniat importanța extinderii capacităților de producție în afara teritoriului ucrainean.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
25 feb. 2026, 17:06, Știri externe

„Ucraina luptă într-un război marcat de atacuri constante cu rachete și distrugerea infrastructurii, ceea ce pune în pericol unitățile de producție. Prin urmare, lansarea producției în Regatul Unit are o logică strategică profundă.Aceasta nu este o deplasare a centrului de greutate dincolo de Ucraina. Este o extindere a capacităților noastre comune și crearea unei a doua linii de apărare care garantează continuitatea producției”, a notat ambasadorul Valeri Zalujnîi, într-un mesaj publicat pe Telegram, citate de Reuters. 

Industria de apărare a Ucrainei a cunoscut o creștere accelerată în cei patru ani de conflict cu Rusia, iar capacitatea de producție este estimată, în acest an, la 50-55 de miliarde de dolari, acoperind peste 50% din necesarul armatei ucrainene. 

Sectorul se pregătește și pentru începerea exporturilor, luând în calcul reputația tehnologiei „testate pe câmpul de luptă”. 

Zalujnîi a mai anunțat că centrul de expertiză inginerească va rămâne în Ucraina, în timp ce producția va fi integrată în industria de apărare britanică.

