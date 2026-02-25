Prima pagină » Știri externe » Ucraina va instala plase anti-dronă pe 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul anului

Ucraina va instala plase anti-dronă pe 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul anului

Ucraina va accelera amplasarea plaselor anti-dronă deasupra drumurilor din zonele de front, cu obiectivul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul acestui an, a declarat miercuri ministrul Apărării, Mikhailo Fedorov.
Alexandra-Valentina Dumitru
25 feb. 2026, 17:24, Știri externe

Rusia a vizat rutele de aprovizionare militară și bazele din spatele frontului tot mai adânc pe teritoriul Ucrainei, folosind aeronave fără pilot, relatează Reuters.

Dronele rusești au lovit spitale, infrastructura și traficul civil.

Un număr tot mai mare de plase a fost instalat în ultimul an, însă este nevoie de mai multe, a spus Fedorov.

Ministrul a adăugat că din buget au fost alocate încă 1,6 miliarde de grivne (37 de milioane de dolari) pentru consolidarea măsurilor de protecție și contracararea dronelor rusești.

Plasele pot agăța elicele și pot împiedica dronele să își atingă țintele, anume echipamente de mare valoare, militari sau civili.

„În doar o lună, am crescut ritmul de la 5 km pe zi în ianuarie la 12 km în februarie. Acest lucru a îmbunătățit semnificativ siguranța deplasărilor militare și a asigurat funcționarea stabilă a comunităților din zona frontului”, a scris Fedorov pe Telegram.

„În martie, ne propunem să acoperim 20 km de drumuri pe zi. Până la sfârșitul anului, intenționăm să instalăm încă 4.000 km de protecție anti-dronă pe drumuri”.

Ucraina va accelera și construirea de fortificații în regiunile din nord-estul Harkiv și Sumî, precum și în regiunea nordică Cernihiv, aflate la granița cu Rusia, a mai spus Fedorov.

