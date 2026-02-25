Unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa dublează taxa turistică, pe fondul crizei locuințelor

Parlamentul regional al Cataloniei a aprobat miercuri o lege care dublează taxa pentru oaspeții hotelurilor din Barcelona începând din aprilie, până la un maxim cuprins între 10 și 15 euro pe noapte, de la nivelul actual de 5–7,5 euro, în funcție de categoria hotelului, informează Reuters.

Un sejur de două nopți pentru un cuplu la un hotel de patru stele, categoria care reprezintă aproape jumătate dintre toate hotelurile din oraș, ar putea costa acum cu 45,60 euro în plus, deoarece autoritățile locale pot percepe până la 11,4 euro pe noapte de persoană.

Oaspeții hotelurilor de cinci stele ar putea plăti până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii de croazieră vor continua să achite aproximativ 6 euro.

Un sfert din venituri, pentru locuințe accesibile

Autoritățile din Catalonia încearcă să găsească soluții la protestele tot mai vocale ale locuitorilor privind numărul excesiv de turiști, despre care spun că alimentează scumpirea locuințelor, pe măsură ce tot mai multe locuințe sunt folosite pentru închirieri pe termen scurt.

Potrivit textului legii, un sfert din veniturile colectate va fi folosit pentru a aborda criza locuințelor din oraș.

Barcelona a anunțat deja planuri de a interzice toate unitățile de cazare în regim de închiriere pe termen scurt până în 2028. Până atunci, turiștii care stau în astfel de locuințe vor plăti o taxă de maximum 12,5 euro pe noapte, față de 6,25 euro în prezent.

Hotelierii se tem că dublarea taxei ar putea avea efecte nedorite și nu știu dacă măsura va descuraja prea mulți dintre cei aproximativ 15,8 milioane de turiști care vin anual la Barcelona.

Manel Casals, director general al grupului hotelierilor din Barcelona, spune că autoritățile au respins ideea unei creșteri treptate, care să permită monitorizarea impactului. „Într-o zi vor omorî gâsca ce face ouăle de aur”, a afirmat el.