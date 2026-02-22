Prima pagină » Știrile zilei » FC Barcelona revine pe primul loc în La Liga după o victorie categorică cu Levante

FC Barcelona revine pe primul loc în La Liga după o victorie categorică cu Levante

FC Barcelona a revenit în postura de lider în campionatul Spaniei după ce a învins pe Levante cu scorul de 3-0. Formația blaugrana a profitat de pasul greșit făcut de rivalii de la Real Madrid care au pierdut cu scorul de 2-1 cu Osasuna.
FC Barcelona revine pe primul loc în La Liga după o victorie categorică cu Levante
Radu Mocanu
22 feb. 2026, 19:56, Sport

Barcelona s-a impus categoric în partida disputată duminică cu Levante. Elevii lui Hansi Flick au deschis scorul în minutul 4 prin reușita lui Marc Bernal, iar în minutul 32 Frenkie de Jong a dublat avantajul. Soarta partidei a fost decisă de Fermin Lopez care a marcat în minutul 81. 

Barcelona revine pe fotoliul de lider în La Liga, după eșecul echipei Real Madrid care a pierdut cu 2-1 meciul cu Osasuna. 

După disputarea etapei 25, Barcelona se află în poziția de lider, cu 61 de puncte, Real Madrid fiind în poziția secundă cu 60 de puncte. 

Formațiile de start

FC Barcelona: J. García – J. Koundé, E. García, G. Martín, J. Cancelo – F. de Jong , M. Bernal , D. Olmo – L. Yamal, R. Lewandowski, Raphinha

Antrenor: Hansi Flick 

Levante: M. Ryan – M. Sánchez, A. Matturro, A. de la Fuente, J. Toljan – J. Olasagasti, O. Rey – K. Tunde, C. Álvarez, V. García – I. Romero

Antrenor: Luis Castro 

