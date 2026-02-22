FC Barcelona revine pe primul loc în La Liga după o victorie categorică cu Levante

Barcelona s-a impus categoric în partida disputată duminică cu Levante. Elevii lui Hansi Flick au deschis scorul în minutul 4 prin reușita lui Marc Bernal, iar în minutul 32 Frenkie de Jong a dublat avantajul. Soarta partidei a fost decisă de Fermin Lopez care a marcat în minutul 81.

Barcelona revine pe fotoliul de lider în La Liga, după eșecul echipei Real Madrid care a pierdut cu 2-1 meciul cu Osasuna.

După disputarea etapei 25, Barcelona se află în poziția de lider, cu 61 de puncte, Real Madrid fiind în poziția secundă cu 60 de puncte.

Formațiile de start

FC Barcelona: J. García – J. Koundé, E. García, G. Martín, J. Cancelo – F. de Jong , M. Bernal , D. Olmo – L. Yamal, R. Lewandowski, Raphinha

Antrenor: Hansi Flick

Levante: M. Ryan – M. Sánchez, A. Matturro, A. de la Fuente, J. Toljan – J. Olasagasti, O. Rey – K. Tunde, C. Álvarez, V. García – I. Romero

Antrenor: Luis Castro