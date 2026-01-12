Prima pagină » Sport » FC Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei după ce a învins pe Real Madrid cu 3-2

Barcelona a învins Real Madrid cu 3-2, câștigând Supercupa Spaniei pentru a doua oară la rând, în fața aceleiași echipe.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
12 ian. 2026, 03:43, Sport

Echipa lui Hansi Flick a condus de 3 ori pe tabela de marcaj, Real revenind doar de două ori. Catalanii sunt pentru a 16-a oară în posesia trofeului Supercupa Spaniei, scrie ProSport.

Echipa catalană și-a păstrat trofeul, după ce la ediția de anul trecut învinsese Real cu 5-2. Acum a condus de 3 ori și a terminat meciul în inferioritate, după ce de Jong a văzut roșu în minutul 90, după ce a intrat cu talpa pe tibia lui Mbappe.

„De fiecare dată când Barcelona marca, Real Madrid reușea să egaleze. Și de fiecare dată, echipa lui Hansi Flick și-a impus fotbalul superior unei echipe Real Madrid care a luptat din greu și a rămas în joc până la final, deși nu a fost suficient. Cele două goluri uimitoare ale lui Raphinha și șutul lui Lewandowski au făcut ca eforturile lui Vinicius și Gonzalo să fie insuficiente.

Barcelona a fost echipa mai bună, dictând jocul și dominând în cele din urmă o echipă Real Madrid mai «Mourinho» ca niciodată, cu cel mai talentat elev al antrenorului portughez la cârmă.Nu au răsuflat ușurați până la fluierul final, dar au dominat la Jeddah, câștigând la o diferență strânsă de 3-2”, scrie publicația Mundo Deportivo, citată de ProSport.

Barcelona câștigă trofeul pentru a 16-a oară, după ce și l-a mai adjudecat în 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 și 2025. Real Madrid rămâne cu 13, ultimul fiind cucerit în 2024.

