Hansi Flick, înaintea meciului 100 pe banca tehnică la FC Barcelona: „Barça este o familie”

„Ce îmi place la Barça este că am simțit din prima zi că este o familie. Toată lumea lucrează aici cu sufletul. Dar este și o obligație să înțelegi ce înseamnă Barça: este identitate, este stil. Nu este doar despre a câștiga, ci despre cum câștigi”, a afirmat Hansi Flick, într-un interviu acordat canalului oficial al clubului catalan, publicat joi.

Tehnicianul german, care a împlinit marți 61 de ani, va fi la al 100-lea meci la conducerea echipei, în partida de pe teren propriu contra celor de la Villarreal CF, din etapa a 26-a din LaLiga, sâmbătă, de la ora 17:15.

Antrenorul a subliniat că presiunea constantă face parte din specificul clubului: „Totul face zgomot aici, totul este analizat. Dar asta pentru că oamenii trăiesc Barça cu pasiune”.

Referindu-se la influențele din cariera sa, Flick a indicat filosofia promovată de Johan Cruyff și Pep Guardiola drept repere fundamentale.

„Am privit mereu Barça ca pe un model. Filosofia lui Johan Cruyff și Pep a fost o referință și așa vreau să văd echipa mea jucând fotbal”, a spus tehnicianul.

În ceea ce privește lotul actual, antrenorul a evidențiat combinația dintre jucători tineri și experimentați, dar și rolul academiei clubului.

„La Masia face o treabă grozavă. Este o bază bună pentru noi. Dacă nu ne antrenăm la 100%, nu putem concura la 100%. Vreau o echipă care nu renunță niciodată”, a declarat el.

„100 de meciuri cu Barça este incredibil”

Barcelona ocupă în prezent prima poziție în La Liga, dar Flick a atras atenția că lupta pentru titlu este departe de a fi decisă.

„Este o competiție foarte lungă și foarte dură. Suntem pe primul loc, dar trebuie să luptăm și să apărăm această poziție până la finalul sezonului”, a precizat antrenorul.

Despre pragul de 100 de meciuri pe banca Barcelonei, tehnicianul a afirmat că reprezintă un vis devenit realitate.

„100 de meciuri cu Barça este incredibil. Este un vis împlinit. Este o muncă foarte grea, dar apreciez ceea ce primesc de la club, de la jucători și de la oraș. Este o onoare să lucrez pentru un club atât de remarcabil”, a spus Flick.

„A fi la Barça este o călătorie uimitoare. Am visat să lucrez aici ca antrenor, dar nu m-am așteptat la această experiență. Mă bucur de fiecare zi alături de echipă, staff și toată lumea de aici. Este fantastic”, a conchis Hansi Flick.