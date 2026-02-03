FC Barcelona s-a calificat cu emoții în semifinalele Cupei Regelui

FC Barcelona a deschis scorul în minutul 39 prin Lamine Yamal, care a finalizat cu un șut plasat o pasă a lui Frenkie de Jong.

În debutul părții secunde, Ronald Araujo a majorat avantajul catalanilor cu un gol de cap, după o lovitură de colț.

Albacete a redus din diferență în minutul 87 prin Javi Moreno.

Formația gazdă a fost aproape de egalare în ultimele minute, cu un gol anulat pentru ofsaid și o altă ocazie respinsă de portar, Gerard Martín, care a salvat echipa catalană de prelungiri.

FC Barcelona continuă astfel parcursul său în acest sezon cu obiectivul de a câștiga toate competițiile. Echipa este deja campioană a Supercupei, calificată în optimile Ligii Campionilor și lider în LaLiga.

Barcelona va juca în semifinale cu câștigătoarea duelului dintre Alaves și Real Sociedad.