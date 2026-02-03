AC Milan nu lasă echipa lui Chivu, Inter, să se desprindă în Serie A. Victorie clară la Bologna

Golurile pentru AC Milan au fost marcate de Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku (penalty) și Adrien Rabiot.

Rossonerii au decis practic partida încă din prima jumătate.

AC Milan a deschis scorul după 20 de minute și intrând la pauză cu avantaj de două goluri.

Rabiot a stabilit rezultatul final la începutul părții secunde, profitând de o eroare a defensivei gazdelor.

Prin acest succes, echipa antrenată de Massimiliano Allegri rămâne pe urmele liderului Inter și se distanțează la șapte puncte de locul al cincilea, menținându-și obiectivul calificării în Liga Campionilor.

Pentru Bologna, înfrângerea reprezintă al treilea eșec consecutiv în campionat. Formația ocupă locul 10 și traversează o perioadă dificilă, cu o singură victorie în ultimele 11 meciuri.