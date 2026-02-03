Prima pagină » Sport » AC Milan nu lasă echipa lui Chivu, Inter, să se desprindă în Serie A. Victorie clară la Bologna

AC Milan nu lasă echipa lui Chivu, Inter, să se desprindă în Serie A. Victorie clară la Bologna

AC Milan a obținut marți seară o victorie clară în deplasare, scor 3-0 (2-0), împotriva formației Bologna, în etapa a 23-a din Serie A. Astfel, rămâne la cinci puncte în urma liderului, Inter Milano, echipă pregătită de antrenorul român Cristian Chivu.
AC Milan nu lasă echipa lui Chivu, Inter, să se desprindă în Serie A. Victorie clară la Bologna
15 January 2026, Italy, Como: AC Milan's Christopher Nkunku celebrates scoring his side'es first goal during the Italian Serie A soccer match between Como 1907 and AC Milan at Stadio Giuseppe Sinigaglia. Photo: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 feb. 2026, 00:54, Sport

Golurile pentru AC Milan au fost marcate de Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku (penalty) și Adrien Rabiot.

Rossonerii au decis practic partida încă din prima jumătate.

AC Milan a deschis scorul după 20 de minute și intrând la pauză cu avantaj de două goluri.

Rabiot a stabilit rezultatul final la începutul părții secunde, profitând de o eroare a defensivei gazdelor.

Prin acest succes, echipa antrenată de Massimiliano Allegri rămâne pe urmele liderului Inter și se distanțează la șapte puncte de locul al cincilea, menținându-și obiectivul calificării în Liga Campionilor.

Pentru Bologna, înfrângerea reprezintă al treilea eșec consecutiv în campionat. Formația ocupă locul 10 și traversează o perioadă dificilă, cu o singură victorie în ultimele 11 meciuri.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor