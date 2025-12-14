AC Milan remizează cu Sassuolo, iar Interul lui Chivu poate depăși rivala din Milano

AC Milan poate fi depășită în clasament atât de Napoli, cât și de Inter Milano, în funcție de rezultatele meciurilor programate în cursul serii.

AC Milan a deschis scorul prin Davide Bartesaghi, tânărul fundaș stânga de 19 ani reușind primele sale două goluri în Serie A (34, 46), ambele cu execuții precise cu piciorul stâng.

Sassuolo a revenit însă pe tabelă. A egalat în minutul 77 prin francezul Armand Laurienté.

Este al treilea meci consecutiv fără victorie acasă pentru Milan împotriva unei nou-promovate în acest sezon.

În ciuda rezultatului, rossonerii și-au prelungit seria de invincibilitate în campionat la 14 meciuri (nouă victorii și cinci egaluri). Singura înfrângere s-a înregistrat în prima etapă a sezonului.

Remiza de la San Siro menține presiunea pe lider, care are acum 32 de puncte.

Napoli, care joacă pe terenul lui Udinese, de la ora 16:00, se află la un singur punct în urmă. Iar echipa pregătită de Cristian Chivu, Inter Milano, are 30 de puncte, înainte de confruntarea cu Genoa, de pe teren propriu (ora 19:00).