„Era un rezultat corect, un egal, ținând cont de abordarea jocului și de desfășurarea partidei”, a spus Chivu, la conferința de după partidă, subliniind însă că modificările obligatorii de la începutul meciului l-au afectat pe plan tactic și fizic. Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi au fost înlocuiți din cauza accidentărilor.

Referitor la penalty-ul care a decis soarta partidei, tehnicianul român a declarat: „Este al doilea în ultimele două meciuri de Champions League. Nu aduce nimic echipei, dar am luptat cu curaj. Trebuie să fim mai lucizi în fața porții, însă schimbările forțate ne-au condiționat jocul. Comentariile mele despre arbitraj sunt puține; încerc să pun accent pe educație. Arbitrii au interpretat corect jocul, dar anumite dinamici trebuie înțelese mai bine. Trebuie să luptăm și împotriva nedreptăților, împotriva episoadelor care influențează meciul”.

Chivu a mai punctat că aștepta o intensitate ridicată din partea lui Liverpool, dar echipa sa a început timid.

„În partea a doua am crezut că energia echipei va fi mai bună, similară cu ultimele 20 de minute din prima. Dar, când scade energia și nu poți face schimbări, e inevitabil să cedăm”, a mai spus Chivu.

Pentru Inter a fost a doua înfrângere consecutivă în Liga Campionilor, după cea din deplasare, cu Atletico Madrid, scor 1-2. Echipa pregătită de Chivu câștigase primele patru partide disputate.