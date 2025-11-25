Thibaut Courtois a părăsit baza de pregătire de la Valdebebas înainte de antrenament, după ce a acuzat probleme medicale, iar clubul a anunțat că portarul belgian nu va călători marți cu echipa la Atena.

Conform informațiilor transmise de Real Madrid, Courtois suferă de gastroenterită, fapt care l-a împiedicat să participe la ultima ședință de pregătire înaintea duelului european.

„În urma examinării efectuate astăzi (n.n. – marți), Thibaut Courtois a fost diagnosticat cu un proces viral gastrointestinal. Este indisponibil pentru deplasarea la Atena. Rămâne sub monitorizare”, se arată în comunicatul clubului.

Courtois se alătură listei jucătorilor deja indisponibili din lotul echipei madrilene: Carvajal, Militao și Alaba. Rămâne de confirmat dacă Xabi Alonso îi va recupera pe unii dintre jucătorii aflați aproape de revenire, precum Rüdiger, Tchouaméni sau Mastantuono.

Courtois a bifat toate meciurile din acest sezon, iar absența ar reprezenta prima partidă pe care o ratează după trei luni, oferindu-i șansa ucraineanului Andriy Lunin să debuteze în actualul sezon.

Pentru confruntarea cu Olympiacos, lista portarilor ar urma să fie completată de Lunin, Fran González, ca rezervă, și tânărul Javi Navarro, în condițiile în care Sergio Mestre nu este înscris în competiție.