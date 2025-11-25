Prima pagină » Sport » Thibaut Courtois, portarul Real Madrid, nu va juca în meciul cu Olympiacos din Champions League

Thibaut Courtois, portarul belgian al echipei Real Madrid, nu va fi disponibil pentru meciul de miercuri din Champions League, din deplasare, cu Olympiacos, din unei gastroenterite. Partida, programată de la ora 22:00, contează pentru etapa a 5-a din faza ligii.
21 October 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Thibaut Courtois attends a press conference at Ciudad Real Madrid, ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Juventus FC. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
25 nov. 2025, 12:43, Sport

Thibaut Courtois a părăsit baza de pregătire de la Valdebebas înainte de antrenament, după ce a acuzat probleme medicale, iar clubul a anunțat că portarul belgian nu va călători marți cu echipa la Atena.

Conform informațiilor transmise de Real Madrid, Courtois suferă de gastroenterită, fapt care l-a împiedicat să participe la ultima ședință de pregătire înaintea duelului european.

„În urma examinării efectuate astăzi (n.n. – marți), Thibaut Courtois a fost diagnosticat cu un proces viral gastrointestinal. Este indisponibil pentru deplasarea la Atena. Rămâne sub monitorizare”, se arată în comunicatul clubului.

Courtois se alătură listei jucătorilor deja indisponibili din lotul echipei madrilene: Carvajal, Militao și Alaba. Rămâne de confirmat dacă Xabi Alonso îi va recupera pe unii dintre jucătorii aflați aproape de revenire, precum Rüdiger, Tchouaméni sau Mastantuono.

Courtois a bifat toate meciurile din acest sezon, iar absența ar reprezenta prima partidă pe care o ratează după trei luni, oferindu-i șansa ucraineanului Andriy Lunin să debuteze în actualul sezon.

Pentru confruntarea cu Olympiacos, lista portarilor ar urma să fie completată de Lunin, Fran González, ca rezervă, și tânărul Javi Navarro, în condițiile în care Sergio Mestre nu este înscris în competiție.