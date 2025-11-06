Prima pagină » Sport » Mijlocaşul Tchouaméni, de la Real Madrid, va lipsi aproape trei săptămâni din cauza unei accidentări

Mijlocaşul francez Aurélien Tchouaméni va fi indisponibil aproximativ trei săptămâni după ce a suferit o leziune la muşchiul semitendinos al piciorului stâng, a anunţat joi clubul Real Madrid. Accidentarea a survenit după meciul cu Liverpool, din Liga Campionilor, pierdut de spanioli cu 0-1, marţi.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto / Foro: Alexandru Dobre
Petre Apostol
06 nov. 2025, 15:22

Mijlocaşul francez, element-cheie în echipa lui Xabi Alonso, ocupă rolul de pivot defensiv, fiind esenţial pentru stabilitatea defensivă a grupării madrilene.

Deşi a fost schimbat la pauza meciului cu Valencia din cauza unei cartonaş galben care i-ar fi putut afecta prestaţia, Tchouaméni a jucat integral partida de pe Anfield fără simptome vizibile de accidentare.

Totuşi, disconfortul resimţit la finalul partidei cu Liverpool s-a transformat în leziunea confirmată acum de stafful medical.

Lipsa francezului reprezintă un serios impediment pentru Xabi Alonso, care s-a bazat pe Tchouaméni în toate cele 15 meciuri disputate până acum de Real Madrid în acest sezon.