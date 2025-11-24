Prima pagină » Sport » Extrema echipei de handbal Dinamo, Alex Pascual, va lipsi aproape două luni din cauza unei accidentări

Handbalistul spaniol Alex Pascual García, extrema stângă a echipei Dinamo București, va fi indisponibil circa două luni după ce a suferit o accidentare la brațul drept în timpul meciului de duminică, din Liga Zimbrilor, cu CSM Vaslui.
sursă foto: CS Dinamo
Petre Apostol
24 nov. 2025, 15:34, Sport

Handbalistul spaniol Alex Pascual a suferit o fractură la metacarpianul 4 al mâinii drepte în meciul cu CSM Vaslui, anunță luni clubul Dinamo.

Dinamo, deținătoarea titlului național, s-a impus, în deplasare, cu scorul de 33-20 (16-12). Partida a contat pentru etapa a 9-a din campionat. Dinamo s-a apropiat la un punct de prima clasată, HC Buzău, care are un meci mai puțin disputat.

Alex Pascual a fost titular în meciul de la Vaslui, însă a jucat doar 6 minute și 38 de secunde înainte de accidentare.

Pascual, în vârstă de 25 de ani, născut la Vigo, este fiul celebrului antrenor Xavi Pascual, care a pregătit atât clubul Dinamo, cât și echipa națională a României de handbal masculin.

Jucătorul de la Dinamo a marcat 17 goluri în actualul sezon din campionat, având un procentaj de reușită excelent, de 85%.

În EHF Champions League a înscris 8 goluri pentru Dinamo București în actuala stagiune.