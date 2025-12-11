CSM București elimină pe Buzău, Dinamo câștigă cu CSM Constanța / Toate rezultatele din optimile de finală din Cupa României la handbal masculin

CSM București a eliminat pe HC Buzău în optimile de finală din Cupa României la handbal masculin. Echipa din Capitală s-a impus la limită, scor 30-29, după ce, la pauză, conducea cu 17-15.

Dinamo București, campioana națională și deținătoarea Cupei, a trecut fără probleme de CSM Constanța. Dinamo s-a impus cu scorul de 36-28 (17-14).

Dinamo conduce în clasamentul Ligii Zimbrilor, la egalitate de puncte (14) cu HC Buzău.

În alte meciuri ale zilei din Cupa României s-au înregistrat următoarele rezultate:

Poli Iași – Politehnica Timișoara 21-41 (14-20)

CSU Suceava – CSM Vaslui 33-35 (11-17)

Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj 32-23 (14-13)

CSM Oradea – CSM Făgăraș 38-33 (19-17)

Steaua București – CSU Pitești 42-22 (18-8)

Vineri este programată ultima partidă din optimi: CSO Teutonii Ghimbav – AHC Potaissa Turda, ora 18:00.

Sferturile de finală urmează să se desfășoare în luna februarie 2026.