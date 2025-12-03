Dinamo întâlnește Aalborg, în ultimul meci înainte de pauza de iarnă din Liga Campionilor la handbal

Meciul de handbal masculin dintre CS Dinamo si Sporting Lisabona din Liga Campionilor, disputat la sala Dinamo din Bucuresti, miercuri, 10 septembrie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Dinamo și Aalborg s-au întâlnit de trei ori până acum, fiecare echipă câștigând o dată și un meci încheindu-se la egalitate.

Ultimul duel a revenit formației daneze, care s-a impus turul actualei ediții a Ligii Campionilor, pe 15 octombrie, cu scorul de 34-28 (18-14), Juri Knorr marcând de opt ori.

Aalborg este neînvinsă de șapte meciuri consecutiv – șase victorii și un egal la Kielce – și poate face un pas uriaș spre calificarea directă în sferturi.

Campioana Danemarcei vine după un succes clar cu Nantes, scor 31–24, și are 15 puncte, ocupând locul 2 în clasamentul grupei, la trei puncte în urma liderului Füchse Berlin.

Dinamo a fost foarte aproape de al doilea succes în grupa A, dar a pierdut dramatic la Kielce, 32-34.

Astfel, a rămas cu două puncte, la cinci în urma polonezilor de la Kielce, ocupând locul 7 în clasamentul grupei, penultimul.

Golgheterii lui Aalborg sunt Thomas Arnoldsen și Buster Juul, ambii cu câte 43 goluri. Pentru Dinamo, Haniel Langaro este lider al marcatorilor, cu 33 de goluri.

În campionatele naționale, Aalborg a rămas neînvinsă după victoria cu Skanderborg, scor 27-26, iar Dinamo a învins clar pe Poli Timișoara, scor 34-23, preluând, momentan, locul întâi.

Declarații înainte de Dinamo – Aarlborg

„Suntem conștienți că vine una dintre cele mai bune echipe din Europa și trebuie să facem un meci de top pentru a îi face față. În ultima perioadă ne-am ridicat nivelul și am îmbunătățit multe aspecte ale jocului, ceea ce va conta mult. Sunt convins că suntem pregătiți pentru Aalborg și împreună cu fanii noștri vom face tot ce putem pentru un rezultat bun”, a declarat, înainte de meci, Frederik Ladefoged, pivotul de la Dinamo București.

„Ne așteptăm la o luptă grea. Au niște jucători foarte buni pe pozițiile de inter, greu de oprit. Trebuie să stăm compact în apărare într-un meci în deplasare, cu o atmosferă nebună. Va fi cu siguranță un meci extrem de interesant”, a spus și Lukas Nilsson, inter stânga la Aalborg.

În grupa A, Füchse Berlin poate deveni prima echipă calificată în sferturi dacă învinge la Kolstad, meci programat joi.

În grupa B, SC Magdeburg poate face un pas uriaș spre sferturi dacă învinge Pick Szeged, în timp ce Barça – care o găzduiește pe PSG miercuri, de la ora 21:45 – continuă cursa de urmărire, fiind la două puncte de germani.