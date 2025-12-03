Medie de trei goluri pe meci în prima zi din etapa a 2-a a grupelor Cupei României la fotbal / Rezultatele și programul zilei de miercuri

Tobias Christensen (S), de la Rapid, suteaza in timpul meciului de fotbal contra echipei FC Arges, din etapa a 16-a a Superligii, disputat pe stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, sambata, 8 noiembrie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

FC Argeș a învins liderul campionatului, Rapid București, scor 2-1, și a ajuns la 6 puncte după două runde în grupa A din Cupa României, fiind la un singur punct de calificarea matematică în sferturile de finală.

Piteștenii, învingători și în prima etapă cu Metaloglobus (3-2), vor juca în ultima rundă cu CSC Dumbrăvița și nu vor mai depinde de celelalte rezultate dacă obțin cel puțin un egal.

Rapid rămâne cu șanse reduse de calificare: giuleștenii sunt obligați să câștige cu CFR Cluj în februarie, în ultima etapă, în cazul în care ardelenii vor obține cel puțin un punct în duelul cu Metaloglobus.

CFR are nevoie de patru puncte în ultimele două meciuri pentru a-și asigura locul în faza următoare.

Criteriul de departajare în caz de egalitate este rezultatul direct.

Oțelul Galați s-a impus cu 2-1 la Miercurea Ciuc, după un final dramatic, în Grupa C.

Chira a deschis scorul în minutul 38, însă Csikszereda a egalat prin Eppel, deși juca în inferioritate numerică după eliminarea lui Paszka (55). Golul decisiv a venit în prelungiri, prin Bordun.

În grupa D, Concordia Chiajna a câștigat cu 3-0 pe terenul lui CS Dinamo, prin golurile marcate de I. Pop (26), Fabinho (81) și Gîrbiță (90).

În primul meci al zilei, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina s-a încheiat 2-1, după un gol decisiv marcat în minutul 90+4, meci contând pentru Grupa A.

Miercuri sunt programate încă patru partide.

În Grupa B, de la ora 14:00, se vor întâlni CS Sănătatea și CS Gloria Bistrița, iar de la ora 21:00: UTA Arad – FCSB.

În Grupa D, de la ora 17:00 este programat meciul AFC Botoșani – AFC Hermannstadt, iar de la ora 18:30: Farul Constanța – Dinamo 1948.