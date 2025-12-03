Decizia FIFA care dă un avantaj cluburilor europene: FCSB și Dinamo sunt favorizate

Decizia FIFA reprezintă un avantaj pentru cluburile europene, inclusiv pentru cele din România. Ele vor putea astfel să se bazeze pe jucătorii africani importanți în meciurile programate înainte de startul competiției continentale, scrie Digisport.

Pentru FCSB, beneficiul se traduce prin prezența extinsă a fundașului Siyabonga Ngezana. Deși a fost convocat la naționala Africii de Sud, acesta va rămâne disponibil pentru partidele din competițiile interne până la noul termen limită.

O situație similară se înregistrează și la Dinamo. Astfel, portarul Devis Epassy, selecționat în lotul Camerunului, va putea apăra pentru club până la noua dată stabilită. Acest lucru asigură echipei o stabilitate importantă în poartă înaintea plecării sale la turneul final.

Reacții negative din partea naționalelor africane în urma deciziei FIFA

În contrast, decizia FIFA a provocat nemulțumiri considerabile în rândul federațiilor de pe continentul african. Numeroși oficiali consideră că întârzierea sosirii jucătorilor le perturbă programul de pregătire și afectează negativ coeziunea loturilor înaintea competiției.

Reprezentanții din Africa subliniază că perioada scurtă de pregătire va dezavantaja echipele naționale. Mai ales pe cele care depind în mare măsură de fotbaliștii legitimați în campionate străine.

Pentru cluburile europene, măsura înseamnă un câștig de timp important într-o perioadă a sezonului care este frecvent foarte încărcată cu meciuri, arată și The Sun.

În fotbalul românesc, acest lucru poate ajuta la obținerea unor rezultate mai bune în partidele de campionat sau cupă, înainte ca echipele să piardă jucătorii convocați la AFCON. Din punctul de vedere al selecționatelor africane, decizia este o sursă de tensiune. Aceeasi decizie ridică semne de întrebare și cu privire la echitatea competițională la nivel internațional.