Femeia care a lovit-o cu ranga pe senatoarea POT, Valentina Aldea, sub control judiciar

Față de femeia în vârstă de 43 de ani, care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Senatoarea POT Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara are o relație, potrivit Cancan. Bărbatul și soția sa nu mai au o relație, ei fiind în divorț de mult timp.

Agresiunea ar fi avut loc joi, în jurul orei 19.30, când soția a mers la apartamentul soțului, situat într-un complex rezidențial, și a găsit mașina senatoarei în parcare. Ulterior, ea a provocat scandal în fața blocului și a zgâriat mașina Valentinei Aldea.

În plus, atunci când senatoarea și bărbatul au ieșit din casă, soția i-a atacat cu o bară metalică. Femeile s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga.

Ulterior, Valentina Aldea a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală. Ea a spus că a fost atacată fără motiv.

”Am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri”, a adăugat Valentina Aldea pentru MEDIAFAX (Citiți AICI declarația integrală!).

Valentina Aldea a fost aleasă pentru poziția de senator în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti. Ea a candidat pe lista POT.