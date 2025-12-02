Instanța menține controlul judiciar pentru Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT

Potrivit hotărârii din 2 decembrie 2025, instanța a considerat neîntemeiată plângerea formulată de inculpata Ungureanu Oana împotriva ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 din 21 noiembrie 2025, prin care a fost dispus controlul judiciar. Măsura rămâne astfel în vigoare pe durata stabilită de anchetatori. Decizia este definitivă.

Judecătorii au obligat-o, de asemenea, pe inculpată la plata sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Contextul cazului

Incidentul care a declanșat scandalul a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, într-o parcare din Sectorul 6. Conform relatărilor din dosar și declarațiilor publice, Oana Ungureanu ar fi așteptat-o acolo pe senatoarea POT Valentina Aldea, despre care susține că ar avea o relație de durată cu soțul ei. Întâlnirea a degenerat rapid, iar senatoarea a reclamat că a fost lovită cu o rangă și că i-a fost vandalizată mașina.

În urma incidentului, poliția a reținut-o pe Oana Ungureanu pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, confirmată de instanță. Femeia are, totodată, emis pe numele ei și un ordin de protecție în favoarea senatoarei.

De cealaltă parte, Oana Ungureanu susține că nu este o persoană violentă și că ar fi reacționat după ani de tensiuni, acuzând-o pe Valentina Aldea că i-ar fi destrămat familia. Ea afirmă că a acționat în legitimă apărare și că senatoarea ar fi, de fapt, cea agresivă, în timp ce Valentina Aldea neagă categoric că ar fi avut vreo relație care să fi afectat un mariaj și afirmă că este victima unei hărțuiri.

În paralel cu dosarul penal în care este cercetată pentru violențe și distrugere, Oana Ungureanu a depus și o plângere la DNA împotriva senatoarei POT, acuzând-o de fapte de corupție, plângere aflată în evaluare la procurorii anticorupție.