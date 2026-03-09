Investigație Bellingcat: o rachetă americană ar fi lovit școala din Iran unde au murit peste 165 de persoane

Potrivit investigațiilolr Bellingcat, un videoclip apărut recent arată momentul în care o rachetă lovește o clădire din apropierea unei școli din orașul Minab, în provincia Hormozgan din sudul Iranului. Clipul, de doar câteva secunde, a fost distribuit de agenția iraniană Mehr și arată un proiectil care cade asupra unei clădiri, urmat de o explozie și de un nor de fum, arată AP.

Trevor Ball, cercetător Bellingcat specializat în armament, a identificat muniția drept o rachetă de croazieră Tomahawk. Acest tip de armament este utilizat în acest conflict doar de Statele Unite.

Este prima dovadă vizuală care indică tipul de armă folosit în atac.

Experți: școala ar fi fost lovită în timpul unui bombardament asupra unei baze militare

Experți consultați de agenția Associated Press spun că analiza imaginilor satelitare sugerează că școala a fost lovită în timpul unei serii rapide de bombardamente asupra unui complex militar din apropiere. Clădirea se afla lângă o bază a Gărzii Revoluționare iraniene și aproape de barăci ale unei unități navale. Aceste obiective, cel mai probabil, reprezentau ținte militare în atacul respectiv.

În atacul din 28 februarie ar fi murit peste 165 de persoane, majoritatea copii, potrivit autorităților iraniene.

Trump a respins acuzațiile

Președintele american Donald Trump a respins însă acuzațiile privind implicarea Statelor Unite în incident. Întrebat de jurnaliști dacă SUA ar fi responsabile pentru explozia de la școală, Trump a declarat că, „din câte a văzut”, atacul ar fi fost provocat de Iran.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat la rândul său că incidentul este analizat de armata americană. Mai multe elemente indică însă posibilitatea implicării armatei americane. Potrivit procedurilor Pentagonului, o evaluare oficială privind un incident cu victime civile este declanșată atunci când există indicii că armata americană ar putea fi responsabilă.

Un oficial american citat de Associated Press a declarat, sub protecția anonimatului, că este probabil ca lovitura să fi fost efectuată de SUA. De asemenea, Statele Unite au recunoscut că au efectuat bombardamente în provincia Hormozgan, unde se află și orașul Minab.

Investigația este îngreunată de lipsa accesului la locul atacului

În prezent, nicio organizație independentă nu a putut ajunge la locul incidentului pentru a examina resturile muniției sau alte dovezi. Israelul a negat implicarea în atac și nu a raportat lovituri aeriene în sudul Iranului. Auoritățile militare au afirmat ca și-au concentrat operațiunile în zone mai apropiate de propriul teritoriu.

În același timp, nave de război americane, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, operează în Marea Arabiei, în raza de acțiune a zonei unde se află orașul Minab.