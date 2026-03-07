Prima pagină » Știri externe » Doi morți și 10 răniți într-un atac aerian rusesc la Harkov

Doi morți și 10 răniți într-un atac aerian rusesc la Harkov

O alertă de raid aerian a fost declanșată peste noapte în Ucraina din cauza atacurilor aeriene rusești.
Foto: Mediafax imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
07 mart. 2026, 05:48, Știri externe

Cel puțin două persoane au fost ucise și zece rănite într-un atac aerian rusesc, efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra unui bloc de apartamente din  Harkov, în estul Ucrainei, potrivit autorităților, relatează Le Figaro.

„În urma atacului inamic, o parte dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje situată în districtul Kyiv din Harkov a fost practic distrusă. O casă din apropiere a fost, de asemenea, avariată”, a scris Oleg Synegoubov, șeful administrației militare regionale din Harkov, pe Telegram.

Potrivit primarului orașului, Igor Terekhov, două persoane au fost ucise. Oleg Synegubov a raportat zece răniți, inclusiv doi băieți în vârstă de 6 și 11 ani și o fată de 17 ani. El a spus că aproximativ zece persoane, inclusiv un copil, ar putea fi încă prinse în dărâmături și că operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare pentru a încerca să le elibereze.

În plus, în Chuguiv, regiunea Harkov, primarul Galyna Minaeva a scris pe Telegram că două persoane au fost rănite într-un „atac cu drone inamice” asupra unei case din centrul orașului. O alertă de raid aerian a fost emisă peste noapte în toată Ucraina din cauza atacurilor aeriene rusești.

Un bebeluș a fost rănit în sud

Forțele Aeriene Poloneze au indicat pe rețeaua X că au trimis aeronave militare de urgență pentru a-și proteja spațiul aerian în regiunile de frontieră ale Ucrainei, așa cum procedează de obicei în cazul unor atacuri de mare amploare.

În Zaporijia (sud), un atac aerian rusesc a rănit o persoană, un bebeluș, a anunțat, de asemenea, pe Telegram, șeful administrației regionale, Ivan Fedorov.

