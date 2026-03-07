Drone au atacat situri petroliere și aeroporturi din Irak

Aceasta a avut loc pe fondul unor relatări despre atacuri cu drone asupra aeroporturilor și instalațiilor petroliere din Irak, în timp ce forțele conduse de SUA au doborât mai multe deasupra orașului kurd Erbil, după un avertisment privind posibile atacuri asupra hotelurilor, potrivit The Guardian.

Noi atacuri atribuite Iranului au vizat ținte ale grupurilor de opoziție kurde iraniene din regiunea nordică a Kurdistanului, după ce s-a raportat că militanții ar putea încerca să treacă granița în Iran.

Vineri seară, aeroportul internațional din Bagdad – care găzduiește o bază militară și o facilitate diplomatică americană – „a fost ținta unei serii de atacuri” cu drone și rachete, a declarat un oficial din domeniul securității, citat de Agence France Presse.

O altă sursă din domeniul securității a confirmat că a avut loc un atac cu dronă, urmat de un incendiu la aeroport.

Rachetele au vizat o instalație de lângă Bagdad

Cu câteva ore mai devreme, autoritățile irakiene au declarat că rachetele au vizat instalația din zona Abu Ghraib, lângă Bagdad, adăugând că forțele de securitate au confiscat ulterior un vehicul care conținea rachetele rămase.

În Basra, în sud, un oficial din domeniul securității a declarat vineri seară că două drone au fost doborâte deasupra complexului petrolier Burjesia, dar „o a treia a reușit să treacă” și a lovit locul.

Anterior, instalația a fost lovită împreună cu un alt câmp petrolier, precum și cu aeroportul din Basra, a declarat o sursă din domeniul securității.

În regiunea autonomă Kurdistan din nord, care găzduiește trupe americane, explozii au răsunat vineri în apropierea aeroportului din capitala Kurdistanului, Erbil, unde coaliția condusă de SUA a interceptat în mod repetat drone.

„Forțele coaliției internaționale au doborât patru drone încărcate cu explozibil deasupra orașului Erbil”, au declarat forțele de securitate kurde.