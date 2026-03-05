Avertismentul generalului Ben Hodges: Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone

Generalul-locotenent în retragere, Ben Hodges, a avertizat, într-un interviu pentru TVP World, că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone, similare celor lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Acesta subliniază că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care situația este tensionată și în Orientul Mijlociu, după atacurile SUA-Israel asupra Iranului.

Generalul-locotenent în retragere a subliniat că problema nu este legată exclusiv de interceptarea dronelor, ci și de impunerea unor sancțiuni pentru operațiunile de sabotaj sau încălcări ale spațiului aerian.

„Aliații europeni încă nu au găsit o soluție pentru a impune consecințe ruși pentru toate operațiunile lor din zona gri. Dronele care zboară prin spațiul aerian polonez, spațiul aerian german, Danemarca și alte locuri. Uh, nu este vorba despre doborârea dronelor. Este vorba despre impunerea de consecințe asupra rușilor pentru ceea ce fac, precum și sabotarea căilor ferate și a infrastructurii. Anul trecut, numai în Germania, au avut loc peste 320 de atacuri asupra infrastructurii critice. Și apoi, desigur, aceste nave ale flotei fantomă care navighează pe Marea Baltică și Marea Neagră trecând pe lângă țările europene membre NATO și UE”, a spus Hodges pentru TVP World.

Hodges a evidențiat cazul „flotei fantomă” a Rusiei în apele europene, subliniind că o abordare mai dură ar putea reduce veniturile Moscovei care sunt folosite în efortul de război.

„Nu suntem pregătiți pentru un atac de mărimea celui cu care se confruntă ucrainenii în fiecare noapte sau cu care se confruntă acum statele din Golf cu sute de drone și rachete. Noi nu am exersat asta. Noi nu ne-am antrenat suficient pentru asta”, a mai afirmat Hodges pentru sursa citată.

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa a legat atacurile cu rază lungă lansate de Kiev împotriva rafinăriilor și navelor de o strategie menită să degradeze capacitatea Rusiei de a exporta petrol și gaze, cu precădere către clienți-cheie din Asia.