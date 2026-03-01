Doar 25% dintre americani susțin loviturile SUA asupra Iranului

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, aproximativ 27% dintre respondenți au declarat că aprobă loviturile, 43% le dezaprobă, iar 29% nu sunt siguri.

Circa 56% dintre americanii chestionați au spus că sunt de părere că Trump – care a ordonat în ultimele luni lovituri și asupra Venezuelei, Siriei și Nigeriei – este prea dispus să folosească forța militară pentru a promova interesele Statelor Unite.

Această opinie este împărtășită de marea majoritate a democraților (87%), precum și de 23% dintre republicani și 60% dintre persoanele care nu se identifică cu niciun partid politic.

Sondajul, care a început sâmbătă, după declanșarea loviturilor, a colectat online răspunsuri de la 1.282 de adulți din SUA, la nivel național, și are o marjă de eroare de trei puncte procentuale.