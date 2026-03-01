Iranul „nu se bazează pe o singură persoană”, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian

Comentariile sale au venit la o zi după ce campania de bombardamente americano-israeliană asupra Iranului a ucis liderul suprem al țării, Ayatollah Ali Khamenei, care ocupa această funcție din 1989, scrie AlJazeera.

Baghaei a mai spus, într-un interviu pentru rețeaua libaneză Al-Mayadeen, că țara sa „apără întreaga regiune, nu doar Iranul”.

El a numit uciderea lui Khamenei „o crimă internațională și un război împotriva Iranului”.

Iranul și-a mobilizat toate capacitățile pentru a-și apăra suveranitatea, iar forțele armate sunt cele care decid tipul de arme și țintele, a precizat Baghaei.

Oficialul a explicat, de asemenea, că „mulți știu cât de mult apreciază și respectă Iranul țările din regiune”, adăugând că Teheranul nu are nicio problemă cu națiunile sau țările din zonă.