Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, îndurerat de moartea liderului suprem iranian Ayatollah Khamenei

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a exprimat profunda tristețe față de moartea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, într-o postare pe X, duminică.
01 mart. 2026, 21:28, Știri externe

Erdogan a transmis că este „întristat să afle de trecerea în neființă a liderului suprem al Iranului” și și-a exprimat simpatia față de poporul iranian în aceste momente dificile.

Ayatollahul Khamenei a fost ucis sâmbătă în urma unui val de atacuri aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, eveniment care a provocat o amplă tensiune în regiunea Orientului Mijlociu. Liderul turc a subliniat că atacurile americano-israeliene reprezintă o violare a suveranității Iranului și afectează direct pacea și securitatea cetățenilor iranieni.

Declarațiile președintelui Erdogan au fost primite cu interes la nivel internațional, evidențiind poziția Turciei ca actor regional preocupat de stabilitatea Orientului Mijlociu.

În contextul tensiunilor crescânde dintre Iran, Israel și Statele Unite, Ankara își reafirmă angajamentul pentru soluții diplomatice și pentru protejarea dreptului popoarelor din regiune la suveranitate și securitate.

