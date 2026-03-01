Trump spune că „se aşteaptă la victime” după atacurile împotriva Iranului, dar „în final va fi un mare beneficiu pentru lume”

Trump a adăugat, într-un interviu telefonic: „Avem trei, dar ne așteptăm la victime, însă în final va fi un mare beneficiu pentru lume.”

U.S. Central Command a anunțat duminică că cinci membri ai forțelor americane au fost răniți în operațiunile militare împotriva Iranului, care au început ca o operațiune comună între SUA și Israel, sâmbătă dimineața devreme.

Atacurile împotriva Iranului au dus la moartea liderului suprem al țării, a declarat Trump sâmbătă.

El a spus pentru NBC News mai devreme în acea zi că „un număr mare” dintre ceilalți lideri seniori iranieni au fost, de asemenea, eliminați în cadrul operațiunii militare.

Într-un apel telefonic duminică, președintele a afirmat că operațiunea militară americană este „înainte de program” și că „atunci când vom elimina 48 de lideri, asta va fi un eveniment important.”

De la inițierea acțiunii militare sâmbătă, Iranul a lansat atacuri de represalii împotriva Israelului și a bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Întrebat duminică care este rezultatul pe care îl așteaptă din operațiunea militară americană în Iran, Trump a declarat: „Există multe rezultate bune. Primul este decapitarea lor, eliminarea întregului lor grup de ucigași și ticăloși. Și există multe, multe alte rezultate. Putem face versiunea scurtă sau versiunea mai lungă.”

Trump a adăugat că oficialii iranieni doresc să discute cu SUA și „fac acest lucru,” deși nu a oferit numele liderilor iranieni aflați în contact cu SUA și nici nu a explicat despre ce subiecte poartă discuțiile.

Președintele a spus „Nu știu” când a fost întrebat dacă va opri atacurile împotriva Iranului în timpul negocierilor, adăugând că ar lua în considerare acest lucru „dacă ne-ar putea satisface,” dar că „nu au reușit.”

El a explicat că motivul pentru care a lansat atacurile este „foarte simplu.”

„Nu au fost dispuși să oprească cercetările nucleare,” a spus el, referindu-se la negocierile anterioare cu oficialii americani. „Nu au fost dispuși să declare că nu vor avea o armă nucleară.”

Mai târziu, duminică după-amiază, Trump a susținut într-o postare pe Truth Social că „am distrus și scufundat 9 nave ale Marinei iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante,” adăugând că restul flotei navale iraniene este, de asemenea, vizat și „în curând vor pluti pe fundul mării.”

El a mai adăugat că, într-un alt atac condus de SUA, „am distrus în mare parte sediul naval al Iranului.”

Într-un videoclip postat pe Truth Social sâmbătă dimineața devreme, imediat după ce atacurile împotriva Iranului au început, Trump a îndemnat cetățenii iranieni să profite de moment pentru a prelua controlul asupra guvernului lor.

„Va fi al vostru de luat. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații,” a spus el.