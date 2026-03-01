Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului

„Ne ajustăm poziția în lumina evoluțiilor recente, pe care nimic nu le justifică și pe care nu le vom lăsa să treacă”, a declarat Macron, potrivit France 24.

Franța va sta alături de țările cu care are tratate de apărare și care au fost vizate de atacurile iraniene, potrivit președintelui francez.

Poziția liderilor Germaniei, Marii Britanii și Franței

Liderii Germaniei, Marii Britanii și Franței au emis o declarație comună prin care condamnă „atacurile cu rachete nediscriminatorii și disproporționate lansate de Iran împotriva țărilor din regiune”.

Cer Iranului să oprească aceste atacuri.

Liderii au declarat, de asemenea, că vor „lua măsuri” pentru a-și apăra interesele. Au menționat că iau în considerare „acțiuni defensive necesare și proporționale pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone la sursa lor”.

Aceasta este a doua declarație comună a celor trei lideri în tot atâtea zile.