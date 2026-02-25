Critici dure la Berlin: Ministrul Apărării îl acuză pe Trump că „a întins covorul roșu” lui Vladimir Putin

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a lansat acuzații la adresa președintelui Donald Trump, pe care îl consideră responsabil pentru transmiterea unor semnale prea bune Moscovei.

Pistorius susține că politica Washingtonului l-a ajutat pe președintele Vladimir Putin să-și crească încrederea și poziția și a afectat șansele Kievului în conflict, scrie POLITICO.

Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu radio acordat la împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.

„Din păcate, președintele american a influențat cursul războiului și încrederea în sine a lui Putin când i-a întins covorul roșu și l-a întâmpinat ca pe un prieten în Alaska, în timp ce, în același timp, s-a retras complet din sprijinul militar acordat Ucrainei”, a spus Pistorius.

Criticile vizează întâlnirea dintre Trump și Putin care a avut loc în Alaska în august 2025. Discuțiile s-au desfășurat fără participarea statelor europene, fapt care a provocat temeri în Europa.

Mai multe guverne au suspectat atunci că Statele Unite ar putea negocia un acord fără implicarea directă a Ucrainei sau a partenerilor europeni.

Boris Pistorius a reproșat Washingtonului și eliminarea rapidă a subiectului aderării Ucrainei la NATO din negocieri. Tema ar fi putut reprezenta un instrument bun în discuțiile diplomatice, spune el.

„Președintele american a scos, din păcate și în mod inutil, aderarea la NATO din negocieri foarte devreme. Aceasta ar fi fost o chestiune care ar fi putut fi folosită pentru a negocia alte aspecte”, a spus el.

Nu este prima critică venită din partea ministrului german în legătură cu modul în care administrația americană a gestionat conflictul. În declarații anterioare, el a spus că Donald Trump a evaluat greșit influența sa asupra Moscovei în cadrul negocierilor de pace.