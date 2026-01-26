Ministrul german al Apărării îi cere lui Trump scuze pentru afirmațiile despre NATO în Afganistan

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a solicitat președintelui Donald Trump să-și ceară scuze pentru declarațiile conform cărora aliații NATO din Afganistan „au stat puțin în afara frontului”.

Donald Trump a provocat indignare în rândul aliaților Statelor Unite când a declarat pentru Fox Business Network că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de alianța transatlantică și că aliații „au rămas puțin în afara frontului” în Afganistan.

„Nu este corect și este lipsit de respect să vorbești astfel despre morții aliaților tăi. Toți au fost acolo, alături de Statele Unite. A afirma altceva astăzi este pur și simplu neadevărat”, a spus Boris Pistorius duminică seara, relatează Reuters.

Mii de soldați germani au participat la misiunile NATO „Operațiunea Libertate Durabilă” și „Sprijin Hotărât” în Afganistan, iar 59 dintre ei au fost uciși.

Boris Pistorius a declarat că va aborda subiectul data viitoare când va discuta cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și l-a îndemnat pe Trump să-și ceară scuze.

„Ar fi un semn de decență, respect și, de asemenea, de înțelegere”, a afirmat el.

Comentariile ministrului german vin după reacții similare ale altor lideri europeni, inclusiv premierul britanic Keir Starmer, care a descris declarațiile lui Trump drept „sincer îngrozitoare”.

Sâmbătă, Trump a lăudat „curajul” soldaților britanici, fără a-și cere scuze pentru comentariile anterioare și fără a menționa sacrificiile altor aliați NATO. Marea Britanie a pierdut 457 de militari în Afganistan.

Oficialii administrației Trump au criticat țările europene pentru că nu au respectat obiectivele de cheltuieli ale NATO și pentru că depind prea mult de SUA pentru propria apărare.

Pistorius, care a condus campania de reconstrucție a armatei germane, a spus că Europa trebuie să accepte că nu poate depinde de SUA ca până acum, dar că forțele germane sunt pe „o cale excelentă” pentru a-și recăpăta puterea până în 2029.