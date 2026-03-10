Prima pagină » Știrile zilei » Statele Unite cer reevaluarea asistenței ONU pentru Afganistan din cauza politicilor talibanilor

Statele Unite cer reevaluarea asistenței ONU pentru Afganistan din cauza politicilor talibanilor

Mike Waltz, ambasadorul american la ONU, a declarat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate că sprijinul acordat Afganistanului trebuie reevaluat din cauza politicilor regimului taliban, relatează Reuters.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 03:42, Știri externe

În marja reuniunii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Waltz a amintit că  mandatul Misiunii de Asistență în Afganistan a Națiunilor Unite (UNAMA) urmează să fie reînnoit săptămâna viitoare și că bugetul acestei misiuni este cel mai mare dintre toate misiunile speciale ale ONU.

Deși oficialul american a subliniat că Afganistanul se confruntă cu un dezastru umanitar, acesta a afirmat: „Având în vedere intransigența talibanilor, trebuie să evaluăm cu atenție utilitatea asistenței și a implicării internaționale în Afganistan. Acest consiliu trebuie să analizeze cu atenție fondurile pe care le alocăm colectiv pentru bugetul acestei misiuni, în condițiile în care personalul național feminin al misiunii nici măcar nu poate merge la birou pentru a lucra”, potrivit Reuters

Afganistanul, aflat sub conducerea talibanilor, se confruntă cu una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Programul Alimentar Mondial notează că aproximativ o treime din populația Afganistanului (17 milioane) se confruntă cu lipsuri acute de alimente, iar aproximativ 5 milioane de afgani se confruntă cu niveluri de urgență privind foametea.  

Șefa interimară a UNAMA, Georgette Gagnon, a declarat în cadrul reuniunii că nevoile umanitare din Afganistan sunt „urgente”, subliniind și provocările cauzate de lipsa finanțărilor. Gagnon susține că s-a acoperit doar 10% din apelul de finanțare în valoare de 1.71 miliarde de dolari. 

