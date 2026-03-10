Garda Revoluționară Islamică răspunde amenințărilor lui Trump: Iranul va decide când se va termina războiul

Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, a anunțat că forțele armate ale Iranului sunt pregătite pentru o confruntare cu forțele americane în zona Strâmtorii Hormuz, precizând: „Iranul va decide când se va termina războiul”.

„Forțele armate ale Republicii Iran așteaptă flota navală americană în regiunea Strâmtorii Hormuz și portavionul Gerald Ford. El (n.r. Trump) a susținut prezența navelor comerciale și militare în regiune și tranzitul facil al acestora prin Strâmtoarea Hormuz; în același timp, navele, ambarcațiunile și toate avioanele de luptă americane au părăsit regiunea și sunt staționate la o distanță de peste 1.000 de kilometri, pentru a evita rachetele și dronele puternice ale Iranului”, a mai transmis Naeini, potrivit CNN.

Oficialul iranian a mai spus că dacă atacurile lansate de Statele Unite și Israel vor continua, Iranul ar putea opri complet exporturile de petrol din regiune. „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”, a spus acesta.

Răspunsul autorităților din Iran vine după ce liderul de la Casa Albă a precizat luni că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia „curând” și că o eventuală oprirea tranzitului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz de către Iran ar atrage un răspuns militar de „douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”.