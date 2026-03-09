Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. O rachetă iraniană a fost doborâtă în spațiul NATO / Noul lider suprem Mojtaba Khamenei a fost rănit în război

Apărarea Aeriană a Quatarului a interceptat 17 rachete balistice

Ministerul Apărării din Quatar a anunțat, luni, într-o postare pe X, că apărarea aeriană din țara situată în Golf a interceptat 17 rachete balistice dar și 6 drone. Ministerul a mai precizat că acestea provin din Iran, notează The Guardian.

Doi membri ai forțelor armate din Emiratele Arabe Unite au murit într-un accident de elicopter, a anunțat Ministerul emiratez al Apărării

Doi membri ai forțelor armate ale Emiratelor Arabe Unite au murit, după ce un elicopter militar s-a prăbușit, în urma unei defecțiuni tehnice, potrivit Ministerului Apărării din Emirate.

Nu este clar deocamdată dacă incidentul este legat de războiul cu Iranul al SUA și Israelului.

Ministerul Apărării din Emirate precizează că cele două persoane au fost ucise în timp de își „îndeplineau datoria națională”, la momentul incidentului petrecut, luni, afirmând că „transmite condoleanțe și simpatie familiilor celor doi martiri”, potrivit BBC.

Ursula von der Leyen și António Costa, discuții de urgență cu liderii din Orientul Mijlociu despre războiul din Iran și criza energetică

Președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European au discutat cu lideri din mai multe state din Orientul Mijlociu despre evoluția războiului din Iran, impactul asupra securității energetice și măsurile pentru protejarea civililor și stabilitatea regională.

Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de Zelenski

Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a primit 11 solicitări din partea unor țări din regiune privind asistență pentru contracararea atacurilor cu drone lansate de Iran.

„Există un interes clar pentru experiența Ucrainei în protejarea vieților, a interceptoarelor relevante, a sistemelor de război electronic și a instruirii”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Macron: Când Cipru este atacată, Europa este atacată

Președintele Franței, Emmanuel Macron, care se află, luni, în vizita sa oficială în Cipru, pentru a se întâlnii cu omologul său grec, dar și cipriot, pentru a da dovadă de solidaritate, după atacul de săptămâna trecută, când o dronă iraniană a lovit baza aeriană britanică din Cipru, RAF Akrotiri.

Macron a declarat că Franța va trimite două fregate, un tip de navă de război, ca parte a misiunii navale a Uniunii Europene pentru a apăra Marea Roșie.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron,

Președintele Ciprului spune că țara nu se va implica „niciun fel de operațiuni militare legate de conflictul din Iran”

„Cipru nu se va implica în niciun fel de operațiuni militare legate de conflictul din Iran, ci se va concentra pe rolul său umanitar”, a declarat, luni, președintele Nikos Christodoulides, citat de The Guardian.

Declarația sa vine în contextul în care ministrul de Externe al Ciprului a afirmat că există „întrebări” cu privire la viitorul bazelor militare britanice de pe insulă, după atacul cu drone de săptămâna trecută.

Atacul asupra bazei RAF Akrotiri, suspectat a fi fost lansat de Hezbollah în Liban, a provocat pagube minime și nu a făcut victime.

Cer negru, ploaie acidă și aer otrăvit: ce trăiesc acum cei 10 milioane de locuitori ai Teheranului

Locuitorii din Teheran descriu scene apocaliptice după bombardarea depozitelor de petrol din Teheran. Fum toxic, ploi acide și penurie de alimente paralizează un oraș de 10 milioane de oameni.

Oamenii din Teheran s-au trezit acoperiți de funingine. Soarele era invizibil. Oamenii au aprins luminile în case pentru a vedea în întuneric.

O rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în spațiul aerian turc, potrivit Ministerului Apărării turc

Racheta a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO din estul Mediteranei, a precizat ministerul, citat de Sky News.

Ministerul Apărării turc adaugă că fragmente din muniție au aterizat pe câmpuri pustii din Gaziantep, în sud-estul Turciei.

„Subliniem încă o dată că toate măsurile necesare vor fi luate cu fermitate și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, a transmis ministerul apărării.

Noul lider suprem Mojtaba Khamenei a fost rănit în război

Televiziunea de stat iraniană, în reportajele sale despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider suprem, se referă la acesta ca fiind rănit în război.

Prezentatorii citesc reportaje în care îl descriu ca fiind „janbaz”, adică rănit de inamic, în „războiul Ramadan”, așa cum mass-media din Iran se referă la conflictul actual, scrie Times of Israel.

Nu sunt oferite detalii suplimentare: dacă a fost rănit înainte de a fi numit lider suprem sau după acest moment.

Cu toate acestea, tatăl lui Khamenei și soția sa au fost uciși în atacul aerian israelian din 28 februarie de la Teheran, la începutul războiului.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de la începutul războiului. El a fost anunțat peste noapte ca noul lider suprem al Iranului.

Stare de forță majoră

Compania națională de petrol și gaze din Bahrain, Bapco Energies, a declarat stare de forță majoră din cauza situației din regiune, a raportat agenția BNA.

Decizia a fost luată ca urmare a „atacurilor continue ale Iranului din regiune și a unui atac recent asupra uneia dintre unitățile de producție a energiei de la fabrica Bapco Refining Company”.

Noul lider suprem al Iranului, „la fel de complice la crime ca și tatăl său”

Shahin Gobadi, membru al comitetului pentru afaceri externe al Consiliului Național de Rezistență al Iranului (NCRI), a vorbit la Sky News despre noul lider suprem al țării, Mojtaba Khamenei.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul fostului lider suprem al Iranului, a fost numit succesorul său, a anunțat televiziunea de stat iraniană.

Comentând această decizie, Gobadi a declarat la Sky News: „În primul rând, instalarea lui Mojtaba Khamenei demonstrează că regimul a ajuns într-un impas. Acesta nu s-a putut menține decât prin păstrarea numelui „Khamenei” ca simbol al continuității. În al doilea rând, Mojtaba este la fel de complice la crime ca și tatăl său, dar nu are autoritatea și capacitatea tatălui său de a gestiona rivalitățile interne. Conducerea sa va dezvălui inevitabil conflictele interne suprimate ale regimului. În al treilea rând, poporul iranian nu îl va accepta niciodată. Sloganul „Moarte lui Khamenei” va continua să fie un strigăt de luptă central al poporului iranian. În al patrulea rând, Mojtaba Khamenei a fost responsabil pentru multe dintre crimele regimului, în special în ultimele două decenii, jucând un rol cheie în dirijarea reprimării revoltelor majore, inclusiv cele din 2017, 2019, 2022 și revolta din 2025-2026. IRGC și principalele organe de securitate au funcționat efectiv sub supravegherea sa directă”.

Fondat la Teheran în 1981, NCRI are ca scop înființarea unei republici democratice seculare în Iran, bazată pe separarea religiei de stat.

Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri americane și israeliene asupra Iranului, în urmă cu puțin peste o săptămână.

Atacuri sub noul lider suprem

Iranul a lansat primele atacuri cu rachete sub noul lider suprem Mojtaba Khamenei, potrivit unei postări pe canalul Telegram al postului public de televiziune IRIB.

O imagine părea să arate un proiectil marcat cu cuvintele: „La dispoziția dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”.

Paramedic ucis într-un atac israelian în Liban

Ministerul Sănătății din Liban a condamnat un atac israelian direct asupra unui centru medical din districtul Nabatieh, care a ucis un paramedic și a rănit alți doi.

Atacul a vizat serviciul de salvare al autorității medicale afiliate Hezbollah din satul Zefta, din sudul țării, potrivit Sky News.

Într-o declarație, ministerul a condamnat atacurile asupra personalului medical implicat în activități umanitare.

Acesta a îndemnat organizațiile umanitare internaționale să ia atitudine, subliniind că astfel de atacuri încalcă dreptul internațional și Convențiile de la Geneva.

Un alt atac israelian duminică asupra orașului Sir El Gharbiyeh din sudul Libanului a ucis cel puțin 10 persoane și a rănit alte șase.

Oficialii locali și locuitorii au dat cifre mai mari și au spus că printre morți se aflau și mai multe femei și copii.

Duminică dimineață, ministerul sănătății a declarat că 394 de persoane au fost ucise în Liban în ultima săptămână, dintre care 83 de copii și 42 de femei.

Trump spune că încheierea războiului va fi o decizie „comună” cu Netanyahu

Donald Trump a declarat că decizia privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una „comună”, pe care o va lua împreună cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează The Times of Israel.

În cadrul unui scurt interviu telefonic, președintele SUA a afirmat, de asemenea, că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi existat.

El a declarat: „Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său… Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”.

Președintele SUA a fost întrebat dacă el singur va decide când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu va avea și el un cuvânt de spus.

„Cred că este o decizie comună… într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare”, a spus el.

Întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul chiar și după ce SUA vor decide să înceteze atacurile, Trump a refuzat să speculeze, înainte de a adăuga: „Nu cred că va fi necesar”.

Mojtaba Khamenei, ales lider suprem

Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost desemnat de Adunarea Experților din Iran, un organism format din 88 de clerici aleși, însărcinat cu alegerea liderului suprem, potrivit CNN.

Adunarea a ales un nou lider o singură dată de la înființarea Republicii Islamice în 1979. Atunci când Ali Khamenei a fost ales în grabă, în urma morții ayatollahului Ruhollah Khomeini, acum mai bine de trei decenii.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului și că alegerea fiului lui Khamenei este „inacceptabilă” pentru el.

Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, este al doilea fiu al lui Khamenei și este cunoscut pentru influența sa semnificativă în culise și are legături puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), cel mai puternic organism militar din țară, precum și cu forța paramilitară voluntară Basij.

Fiul lui Khamenei, vizat de un atac israelian

Mojtaba nu este un cleric de rang înalt și nu are niciun rol oficial în regim. El a fost sancționat de SUA în 2019. Trezoreria SUA l-a acuzat că a colaborat îndeaproape cu comandantul Forței IRGC-Quds și cu Basij pentru a promova ceea ce a descris ca fiind „ambițiile regionale destabilizatoare și obiectivele interne opresive” ale tatălui său.

Israelul l-a vizat pe Mojtaba într-un atac de săptămâna trecută, potrivit unei surse israeliene familiarizate cu situația. Însă Israelul crede că acesta a fost rănit doar în timpul tentativei.