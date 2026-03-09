Prima pagină » Știrile zilei » Trump reacționează la alegerea lui Mojtaba Khamenei, șef suprem al Iranului: „Nu sunt fericit”. Putin l-a felicitat pe noul lider

Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al Iranului generează reacții diverse. Președintele SUA, Donald Trump, spune că este nemulțumit, în timp ce omologul său rus, Vladimir Putin, îl felicită public pe noul lider.
Sorina Matei
09 mart. 2026

Donald Trump este nemulțumit de numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de noul lider suprem al Iranului. Potrivit prezentatorului Fox News, Brian Kilmeade, care a vorbit cu Donald Trump, liderul SUA este nemulțumit de alegere.

Într-o discuție cu prezentatorul, Trump a răspuns scurt: „Nu sunt mulțumit”.

Comentariul a venit imediat după ce Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iranului.

Pe de altă parte, Vladimir Putin, președintele Rusiei, l-a felicitat astăzi pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după numirea sa:

„Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni.

Sunt încrezător că veți continua cu onoare munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața încercărilor grele.”

