Donald Trump este nemulțumit de numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de noul lider suprem al Iranului. Potrivit prezentatorului Fox News, Brian Kilmeade, care a vorbit cu Donald Trump, liderul SUA este nemulțumit de alegere.

Într-o discuție cu prezentatorul, Trump a răspuns scurt: „Nu sunt mulțumit”.

Comentariul a venit imediat după ce Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iranului.

Pe de altă parte, Vladimir Putin, președintele Rusiei, l-a felicitat astăzi pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după numirea sa:

„Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni.

Sunt încrezător că veți continua cu onoare munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața încercărilor grele.”