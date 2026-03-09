Președintele SUA sugerează că ridică anumite sancțiuni petroliere împotriva Rusiei

„De asemenea, luăm în considerare și renunțarea la anumite sancțiuni petroliere pentru a reduce prețurile. Așadar, avem sancțiuni în unele țări și le vom ridica până când situația se va rezolva. Poate nu va trebui să le punem înapoi că va fi atâta pace”, a spus Trump în conferința de presă pe tema crizei iraniene.

Trump a părut să sugereze, de asemenea, că ar putea ridica sancțiunile petroliere împotriva Rusiei, relatează The New York Times.

Și agenția Reuters interpretează la fel declarația președintelui SUA, care a evitat să numească țara căreia i se va ridica sancțiunile. „Trump ia în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei și alte măsuri pentru a scădea prețurile petrolului”, transmite Reuters.

Zilele trecute, și șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent a sugerat același lucru într-un interviu la Fox.

Măsura s-ar aplica doar încărcăturilor de petrol rusesc aflate deja în tranzit, declara vineri secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, pentru Fox Business.

Această analiză vine în contextul în care administrația președintelui Donald Trump se străduiește să stabilizeze piețele energetice globale, în contextul uneia dintre cele mai severe perturbări ale aprovizionării cu petrol din ultimele decenii , în urma atacurilor americane și israeliene asupra Iranului și a atacurilor de represalii ale Teheranului în statele din Golf.

Aproximativ o cincime din transporturile mondiale de țiței – aproximativ 15 milioane de barili pe zi – trec în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz – blocată de război – ceea ce o face unul dintre cele mai critice puncte de blocare din sistemul energetic global.

În acest context, Bessent a declarat că Washingtonul ar putea relaxa restricțiile asupra unor țițeiuri rusești deja blocate pe mare pentru a contribui la creșterea ofertei și la calmarea piețelor.

„Există sute de milioane de barili de țiței autorizat pe apă”, a spus Bessent.

„Prin nesancționarea lor, Trezoreria poate crea efectiv o ofertă suplimentară.”

SUA au impus sancțiuni asupra unor mari companii energetice rusești , inclusiv Rosneft și Lukoil, în octombrie, după ce Moscova nu a reușit să demonstreze ceea ce oficialii au descris ca fiind un angajament serios de a pune capăt războiului din Ucraina.

Măsurile vizau sufocarea veniturilor Kremlinului, exporturile de petrol și gaze constituind o sursă cheie de finanțare pentru războiul Rusiei în Ucraina.

Zielele trecute Washingtonul a acordat Indiei o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc.