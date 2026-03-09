Dominic Fritz: Carburanții din România sunt încă la prețuri corecte, dar conflictul din Iran ar putea aduce scumpiri

Fritz a explicat că România se află momentan într-o poziție mai bună decât alte state europene, deoarece pe piață există încă stocuri de combustibil cumpărate la prețuri mai vechi.

„Este mai bună (situația din România, n. red.) decât în alte țări europene, pentru că încă sunt carburanți pe stoc, deci calculul încă nu a intrat în achiziția pentru noi stocuri și până acum se pare că firmele care vând carburanți nu au încercat să profite de situație”, a spus Fritz.

Potrivit acestuia, prețurile actuale reflectă costurile reale ale distribuitorilor. „Prețurile încă reflectă realitatea prețurilor cu care ei cumpără carburanți la rândul lor”, a adăugat el.

Autoritățile, chemate să supravegheze piața

Președintele USR a avertizat însă că autoritățile trebuie să monitorizeze atent evoluția pieței pentru a preveni eventuale majorări artificiale de preț.

„Consiliul Concurenței, ANAF-ul și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, toți acum trebuie să fie cu ochii pe acești vânzători de carburanți să nu crească prețurile artificial”, a declarat Fritz.

Creșteri mari pe piețele internaționale

În același timp, Fritz a subliniat că evoluțiile de pe piețele globale sunt îngrijorătoare, în contextul conflictului din Iran.

„Este extrem de grav ce se întâmplă pe piețele internaționale, a crescut enorm de mult și dacă nu se încheie acest conflict în sensul în care să se deschidă căi de acces la mare, atunci într-adevăr o să simțim consecințele și în România”, a afirmat vicepremierul.

În acest context, Guvernul a decis să prelungească schema de sprijin pentru transportatori, pentru a reduce presiunea generată de scumpirea combustibililor.

„Însă este extrem de grav ce se întâmplă pe piețele internaționale, prețul (la carburanți, n. red.) a crescut enorm de mult și dacă nu se încheie acest conflict în sensul în care să se deschidă căi de acces la mare, atunci într-adevăr o să simțim consecințele și în România și tocmai de aceea astăzi am optat să prelungim schema care ajută transportatorii mari să ia un pic din presiunea prețurilor pentru că acolo începe de fapt lanțul inflației și va trebui să analizăm și în continuare ce poate să facă statul. Însă trebuie să fim realiști că nu o să putem ajunge într-o situație de exemplu în care să subvenționăm carburanții”, a spus Fritz.

Reducerea accizelor sau TVA, încă în analiză

Întrebat dacă Guvernul ar putea reduce accizele sau TVA-ul la carburanți, vicepremierul a precizat că nu există încă un prag de preț stabilit care să declanșeze o astfel de măsură.

„Nu am astăzi stabilit acest nivel. Am cerut Ministerului Finanțelor să vină cu niște scenarii, niște calcule”, a explicat el.

Fritz a avertizat însă că astfel de reduceri ar avea un impact asupra bugetului de stat.

„O reducere a acestor accize are și consecințe pe buget. Sunt bani care ar putea să lipsească altundeva”, a spus el.

Consumul începe să scadă

Fritz a mai precizat că există deja semne că tensiunile economice se resimt în comportamentul consumatorilor.

„Se pare că și consumul s-a redus deja în ultimele zile și, încă o dată, îngrijorarea nu este doar prețul carburanților, ci, de fapt, tot lanțul de aprovizionare. Asta înseamnă o inflație mai mare”, a declarat vicepremierul.

Fritz: Conflictul are riscuri enorme

Dominic Fritz a mai spus că, deși conflictul nu implică direct România, consecințele sale pot afecta economia globală.

„Trebuie să spunem că nu este războiul nostru”, a afirmat el, adăugând că situația are „riscuri enorme pentru întreaga umanitate”.

În același timp, președintele USR a făcut un fel de referire optimistă la uciderea liderului suprem iranian: „a fost decapitat acest om absolut oribil, care are zeci, dacă nu sute de mii de oameni pe conștiință”.