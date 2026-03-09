Bolojan anunță că alți peste 460 de români au ajuns la București din Orientul Mijlociu

Șeful Guvernului anunță că luni dimineața au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE.

Transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, din Arabia Saudită a ajuns luni la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha.

Ilie Bolojan anunță că, în a doua parte a săptămânii, va mai fi organizat cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile.

Șeful Guvernului a mulțumit autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România: „Cele operate azi au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state UE. Potrivit informațiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile”.

„De la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism. Port discuții cu reprezentanții acelor companii care nu și-au îndeplinit încă această obligație”, adaugă premierul.

El spune că prioritatea absolută este aducerea acasă, în siguranță, a românilor prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European.

„După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile”, mai spune Bolojan.