Prima pagină » Politic » Bolojan anunță că alți peste 460 de români au ajuns la București din Orientul Mijlociu

Bolojan anunță că alți peste 460 de români au ajuns la București din Orientul Mijlociu

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seara că 272 de români au ajuns la București cu două zboruri de la Muscat, iar alți 191 au fost evacuați de la Doha.
Bolojan anunță că alți peste 460 de români au ajuns la București din Orientul Mijlociu
Cosmin Pirv
09 mart. 2026, 21:59, Politic

Șeful Guvernului anunță că luni dimineața au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE.

Transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, din Arabia Saudită a ajuns luni la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha.

Ilie Bolojan anunță că, în a doua parte a săptămânii, va mai fi organizat cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile.

Șeful Guvernului a mulțumit autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România: „Cele operate azi au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state UE. Potrivit informațiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile”.

„De la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism. Port discuții cu reprezentanții acelor companii care nu și-au îndeplinit încă această obligație”, adaugă premierul.

El spune că prioritatea absolută este aducerea acasă, în siguranță, a românilor prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European.

„După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile”, mai spune Bolojan.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
Gandul
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
Libertatea
Semnele care arată că o persoană face vrăji. Părintele Ilarion Argatu avertizează! Cum se pot apăra credincioșii
CSID
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor