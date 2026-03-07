Prima pagină » Social » Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orient

Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orient

În acest moment, circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția serviciilor consulare și a celulei de criză din MInisterul Afacerilor Externe (MAE), aceștia fiind fie turiști, fie rezidenți în Emiratele Arabe Unite.
Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orient
Laura Buciu
07 mart. 2026, 14:14, Social

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, spune, sâmbătă, în acest moment sunt circa 14.000 de cetățeni în atenția serviciilor consulare ale României și a celulei de criză a Ministerului, fiind vorba de rezidenți sau turiști.

„Dintre cei care au fost inițial în atenția celulei de criză, fie că au anunțat prezența pe spațiu, fie că au și cerut asistență consulară pentru repatriere sau de altă natură, circa 1.500 – din datele noastre – au revenit în România, 1.000 și ceva cu mijloace facilitate puse la dispoziție de România, 500 și ceva prin mijloace proprii. Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, deci numai în Dubai și mai puțin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare”, spune Țărnea.

Potrivit acestuia, rămân cazuri prioritare și în Qatar și în alte țări din regiune, cu atât mai mult cu cât continuarea ostilităților, continuarea situației de acolo, determină și cetățenii români care locuiesc sau care muncesc în aceste țări să vină către ambasade și consulate cerând diverse forme de sprijin.

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor