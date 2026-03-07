Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orient

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, spune, sâmbătă, în acest moment sunt circa 14.000 de cetățeni în atenția serviciilor consulare ale României și a celulei de criză a Ministerului, fiind vorba de rezidenți sau turiști.

„Dintre cei care au fost inițial în atenția celulei de criză, fie că au anunțat prezența pe spațiu, fie că au și cerut asistență consulară pentru repatriere sau de altă natură, circa 1.500 – din datele noastre – au revenit în România, 1.000 și ceva cu mijloace facilitate puse la dispoziție de România, 500 și ceva prin mijloace proprii. Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, deci numai în Dubai și mai puțin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare”, spune Țărnea.

Potrivit acestuia, rămân cazuri prioritare și în Qatar și în alte țări din regiune, cu atât mai mult cu cât continuarea ostilităților, continuarea situației de acolo, determină și cetățenii români care locuiesc sau care muncesc în aceste țări să vină către ambasade și consulate cerând diverse forme de sprijin.