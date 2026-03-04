Cât costă să scapi din Dubai? Bogații plătesc sume uriașe ca să se salveze cu avioane private

Companiile plătesc zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru a evacua angajații din Dubai, costurile avioanelor private și ale vehiculelor închiriate crescând vertiginos, potrivit grupurilor de asigurări care oferă protecție în situații de criză, citate de Financial Times.

2 adulți și 2 copii – evacuare de 250.000 de dolari

După ce conflictul a intrat în a cincea zi și unele zboruri din emirat au fost reluate după o închidere de mai multe zile, un număr tot mai mare de locuitori și angajați încearcă să părăsească Dubaiul, potrivit agențiilor de turism, grupurilor de asigurări și persoanelor din regiune.

Costul total al evacuării unei familii cu doi adulți și doi copii a ajuns la 250.000 de dolari, a declarat un asigurător, pentru angajații care ajung să folosească avioane private.

Prețurile avioanelor charter s-au dublat aproape de la sfârșitul săptămânii, potrivit mai multor persoane din industrie.

Taxi – de la 5000 de dolari în sus

Costul închirierii unui taxi sau a unui microbuz privat pentru a conduce de la Dubai la Muscat în Oman sau Riyadh în Arabia Saudită – cele mai populare două destinații pentru cei care fug din oraș – a crescut la mii de dolari, de la câteva sute de dolari înainte de weekend.

„Am văzut tarife de taxi de la 5.000 de dolari în sus”, a spus un director de asigurări.

„Marea problemă este că acest aviz de evacuare spune să plecăm folosind mijloacele comerciale disponibile, dar există puține mijloace comerciale în acest moment.”

Familiile părăsesc definitiv regiunea, cu tot cu animale de companie

În timp ce companiile din regiune le recomandă acum angajaților să lucreze de la distanță, un număr tot mai mare de locuitori, turiști și expatriați încearcă să plece din Dubai după ce războiul dă semne slabe că va fi potolit ușor.

Daria Guristrimba, care conduce agenția de turism Globe7 pentru persoane înstărite și are clienți în regiune, a declarat: „Oamenii stăteau înainte de ziua de marți, stăteau mai mult sau mai puțin calmi, spunând că nu vor pleca. Acum toți înțeleg că va dura ceva timp. Acum oamenii pleacă în Oman și părăsesc țara”.

Există și alte semne că familiile stabilite părăsesc regiunea.

„Am observat o creștere vastă a numărului de solicitări… cu animale de companie la bord în ultimele 24 de ore, deoarece familiile din regiune iau decizia de a se retrage complet”, a declarat Charles Robinson, fondatorul EnterJet. „Nu își pot lăsa animalele de companie acasă, iar transportul comercial cu ele nu este fezabil.”

Chiar și pentru cei care reușesc să obțină zboruri, operațiunile pot fi haotice, echipajul fiind adesea dificil de contactat.

Jet privat închiriat cu 200.000 de dolari

Într-un caz, pilotul unui avion privat care fusese închiriat pentru 200.000 de dolari a trebuit „să alerge pe pistă pentru a opri manual un camion de combustibil doar pentru a se alimenta”, a declarat o persoană implicată.

Zborurile din regiune sunt limitate, chiar dacă unele au fost reluate către și dinspre Dubai și Abu Dhabi.

Emirates, Flydubai și Etihad operează unele servicii pentru călătorii care se întorc, dar au declarat că serviciile regulate rămân suspendate.

Zborurile Qatar Airways sunt încă blocate la sol pentru că spațiul aerian qatarez este închis, în timp ce zeci de mii de pasageri care trebuiau să zboare de pe aeroporturile principale din regiune sunt încă blocați.

Guverne precum cele din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia organizează zboruri de repatriere pentru a-și aduce cetățenii acasă. Alte opt zboruri comerciale urmau să plece din Emiratele Arabe Unite către Marea Britanie miercuri, a declarat prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer.

Air France și KLM au operat fiecare câte un zbor de repatriere din Muscat marți, a anunțat grupul aerian.

Lufthansa va opera un zbor din Muscat pentru guvernul german miercuri seară, în timp ce British Airways a declarat că intenționează să opereze unul din Muscat joi, cu opțiunea pentru mai multe zboruri în zilele următoare

Virgin Atlantic, care marți a devenit prima companie aeriană europeană care și-a reluat zborul regulat către Dubai, a avut un zbor către emirat și un altul către Riyadh peste noapte.

Ambele avioane erau pline și se vor întoarce în Marea Britanie transportând pasageri, a anunțat compania aeriană miercuri.

Alte companii aeriene așteaptă condiții mai calme în regiune, pe care agenția UE pentru siguranța aviației le-a recomandat să le evite.

Jaakko Schildt, directorul operațional al Finnair, a declarat că unele zboruri ale companiilor aeriene din Orientul Mijlociu către Dubai au fost blocate marți din cauza unui atac cu rachete.

Datele de la Flightradar24 arată că atât zborurile comerciale, cât și cele charter au plecat din Muscat miercuri dimineață.

Baza din Oman a devenit un punct central pentru persoanele care încearcă să părăsească Dubaiul, granița rămânând deschisă, iar polițiștii de frontieră renunțând la obligativitatea vizelor.