Războiul din Orientul Mijlociu. Israelul începe un „val larg de atacuri” în Iran / Trump anunță că întrerupe relațiile comerciale cu Spania. Care e motivul / Iranul are un nou lider. Adunarea Experților l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei drept lider suprem

ULTIMA ORĂ. Israelul începe un „val larg de atacuri” în Iran

Armata israeliană declară că a început un „val larg de atacuri” în Iran.

Forțele de Apărare Israeliene spun că atacurile vizează „bazele de lansare ale regimului terorist iranian, sistemele de apărare aeriană și infrastructura suplimentară”.

SUA identifică patru soldați uciși în Iran

Pentagonul a identificat patru dintre cei șase soldați americani uciși în războiul din Iran, conform Sky News.

Aceștia au fost numiți astfel:

Căpitanul Cody A. Khork, 35 de ani, din Winter Haven, Florida

Sergentul clasa I Noah L. Tietjens, 42 de ani, din Bellevue, Nebraska

Sergentul clasa I Nicole M. Amor, 39 de ani, din White Bear Lake, Minnesota

Soldat Declan J. Coady, 20 de ani, din West Des Moines, Iowa

Pentagonul mai spune că toți au fost uciși de o dronă care a lovit duminică locul unde lucrau în Port Shuabia, Kuweit. Toți erau rezerviști ai armatei, repartizați la Comandamentul 103 de Susținere din Des Moines, Iowa.

Trump anunță că peste 9.000 de americani s-au întors din Orientul Mijlociu

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut marți noapte o postare pe Truth Social, unde a scris că „de la lansarea Operațiunii Epic Fury, peste 9.000 de americani s-au întors acasă în siguranță din Orientul Mijlociu”.

„Dacă sunteți cetățean american în Orientul Mijlociu și doriți să vă întoarceți acasă, vă rugăm să vă înregistrați la Departamentul de Stat la Step.State.Gov. Departamentul va identifica locul în care vă aflați și vă va oferi opțiuni de călătorie. Deja oferim zboruri charter gratuite și rezervăm opțiuni comerciale, despre care ne așteptăm să devină din ce în ce mai disponibile pe măsură ce trece timpul.”, a mai scris el.

Câte persoane au fost ucise?

Reuters a publicat o scurtă recapitulare a zecile de oameni care au fost uciși în Orientul Mijlociu de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Iată cele mai recente cifre ale morților din război.

IRAN: 787 de persoane au murit, inclusiv 165 de eleve și membri ai personalului uciși într-un atac cu rachete, potrivit grupului umanitar non-profit Iranian Red Crescent Society. Nu este clar dacă numărul morților include și victimele militare ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

ISRAEL: 10 civili au fost uciși, inclusiv nouă persoane într-un atac cu rachete iraniane asupra orașului Beit Shemesh, lângă Ierusalim, pe 1 martie, potrivit serviciului de ambulanță israelian Magen David Adom. Forțele de Apărare Israeliene nu au raportat victime militare.

LIBAN: 40 de persoane au fost ucise, potrivit ministerului sănătății din Liban.

BAHRAIN: O persoană a fost ucisă după ce un incendiu a izbucnit în orașul industrial Salman din Bahrain, în urma interceptării unei rachete, potrivit ministerului de interne.

OMAN: O persoană a fost ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, sub pavilionul Insulelor Marshall, în largul coastei Muscatului.

EMIRATELE ARABE UNITE: Trei persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite.

SUA: Șase militari americani au fost uciși într-un atac asupra unei instalații din Kuweit, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Iranul a anunțat că a lovit un bombardier american

Forțele Navale ale Corpului Gardienilor Revoluției au vizat un obiectiv strategic american aflat la peste 600 de kilometri în Oceanul Indian, executând o operațiune cu rachete considerată puternică.

În cadrul acestei acțiuni, un distrugător american care se realimenta de la o navă de aprovizionare cu combustibil, la 650 de kilometri de coastele Iranului, a fost lovit de rachetele „Qadr 380” și „Talaiyeh”.

Rapoartele de informații indică că incendiul extins de pe puntea celor două nave a întunecat cerul oceanului.

Bombardiere B-2 americane lovesc centre iraniene de comandă și depozite de arme

CBS News relatează că doi oficiali americani spun că bombardierele stealth B-2 atacă la această oră centre de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, depozite de arme și o instalație de asamblare a rachetelor.

Tel Aviv în aceste momente.

Doi militari kuweitieni uciși în atacuri iraniene, anunță guvernul

Kuweitul a declarat că cei doi membri ai armatei sale au fost uciși luni în urma atacurilor Iranului împotriva țării, a anunțat marți biroul de presă al guvernului.

A transmis scrisoarea secretarului general al ONU și președintelui Consiliului de Securitate.

F-15 american doborât în Kuweit, anunță surse iraniene

Încă un avion de vânătoare F-15 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a fost doborât pe cerul Kuweitului, potrivit Tasnim, care citează surse.

Iranul revendică doborârea unui avion F-15 american în spațiul său aerian

Raport pe site-ul de știri Yediot raportează că apărarea aeriană iraniană a doborât un avion F15 american în spațiul aerian al Iranului.

Qatar anunță arestarea a două celule legate de Gărzile Revoluționare Iraniene

Reuters: Qatarul declară că a arestat două celule afiliate gărzilor revoluționare iraniene

Aparatul de securitate al statului Qatar a anunțat marți seară că a arestat două celule afiliate gărzilor revoluționare iraniene din țară, a relatat agenția de știri de stat qatară.

Cum a reușit Iranul cu o dronă să dezafecteze stația CIA din Arabia Saudită

Chiar în seara în care o altă dronă iraniană a lovit consulatul SUA din Dubai, care este cuprins de flăcări, Washington Post dezvăluie că, luni, dronele iraniene au lovit stația CIA de la Ambasada SUA din Arabia Saudită

Lovitura „echivalează cu o victorie simbolică pentru republica islamică, în contextul în care aceasta atacă ținte și personal american din Orientul Mijlociu”, potrivit a două persoane familiarizate cu situația și citate de Washington Post. O alertă internă a Departamentului de Stat, obținută de The Post, menționa că atacul a „prăbușit” o parte din acoperișul ambasadei și a „contaminat” interiorul cu fum. Notificarea menționa că ambasada a suferit „daune structurale”, iar personalul „continuă să se adăpostească la fața locului”.

Un presupus atac cu dronă iraniană a lovit o stație CIA din Arabia Saudită, anunță Washington Post

Un presupus atac cu drone iraniane a vizat stația Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA din Arabia Saudită, a relatat marți The Washington Post, citând surse bine informate.

SCOOP: A suspected Iranian drone attack hit the CIA’s station in Saudi Arabia in what would amount to a significant symbolic victory for the Islamic Republic as it lashes out at U.S. targets and personnel across the Middle East, sources tell @nakashimae and me — John Hudson (@John_Hudson) March 3, 2026

Opoziția de la Teheran susține că Adunarea Experților l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, lider suprem al Iranului

Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept următorul Lider Suprem al țării, sub influența Gărzilor Revoluționare, au declarat surse pentru Iran International. Sursele au precizat că decizia Adunării Experților a fost adoptată într-un context de presiune exercitată de Garda Revoluționară, organismul militar cu rol politic important în structurile de conducere iraniene.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, are o sănătate bună și gestionează probleme importante ale țării, a anunțat marți agenția semi-oficială Mehr, citată de Xinhua.

Iranul afirmă că a lansat o nouă salvă de rachete către Israel

Iranul a lansat o nouă salvă de rachete asupra Israelului în această seară, afirmă Garda Revoluționară, potrivit Al Jazeera și The Times of Israel.

„A șaisprezecea etapă a operațiunii „True Promise 4” a început cu lansarea unui număr mare de rachete și drone de către forțele aerospatiale ale Gărzii Revoluționare asupra centrului teritoriilor ocupate [palestiniene]”, se arată într-un comunicat difuzat de agenția de știri Fars.

Israelul a declarat că a lansat marți atacuri aeriene împotriva lansatoarelor de rachete iraniene și a unui centru de cercetare nucleară.

Oameni adunați în fața moscheii Ardabil, care transmit mulțumiri armatei și liderului suprem

Străzile din Iran sunt pline de oameni care se roagă și care transmit mulțumiri armatei și liderului suprem. Adunarea de desfășoară pe ploaie, în fața moscheii Ardabil.

Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul sfânt Mashhad

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în weekend în urma atacurilor americane și israeliene, va fi înmormântat în orașul sfânt Mashhad, relatează agenția de știri Fars, potrivit Al Jazeera.

Khamenei era originar din Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran. Nu a fost dezvăluită data înmormântării, mai relevă sursa citată.

Băncile americane au intrat în alertă maximă din cauza atacurilor cibernetice

Băncile americane au fost plasate în stare de alertă maximă în cazul unor atacuri cibernetice în urma unei evaluări a serviciilor secrete americane care avertizează că Iranul pregătește atacuri pe măsură ce războiul escaladează, relatează Reuters.

Evaluarea semnalează în mod specific hackerii aliniați cu Iranul ca fiind susceptibili de a lansa operațiuni de nivel scăzut, inclusiv atacuri distribuite de tip denial-of-service care inundă serverele vizate cu un trafic de internet copleșitor.

Sectorul serviciilor financiare operează infrastructura critică a SUA – sisteme de plăți, compensare și decontare, platforme de tranzacționare și piețe ale Trezoreriei – ceea ce îl face o țintă principală în timpul conflictului geopolitic.

Grupul industrial SIFMA a confirmat că sectorul „rămâne vigilent și pregătit să răspundă amenințărilor cibernetice în orice moment, mai ales atunci când riscurile globale de securitate cibernetică sunt crescute”.

Iranul a demonstrat anterior disponibilitatea de a ataca ținte comerciale și financiare cu instrumente cibernetice.

Sectorul serviciilor financiare a fost principala țintă a atacurilor DDoS în 2024, alimentate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Incidentele de mai mică amploare și atacurile ransomware au perturbat deja anumite segmente ale pieței.

Declanșatorul este uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei, într-un atac aerian americano-israelian, de weekendul trecut.

Surse Reuters: Siria trimite mii de luptători la granița cu Liban din cauza tensiunilor

Consulatul SUA din Dubai este în flăcări

Fum se vede ridicându-se dintr-o zonă din apropierea consulatului american din Dubai, în Emiratele Arabe Unite, relatează agenția de știri Reuters, citând mărturiile martorilor.

Marina SUA va escorta petrolierele prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul lui Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat marți, într-o postare pe Truth Social, că Marina SUA va escorta petrolierele prin strâmtoarea Ormuz, strâmtoare care este a Iranului.

„Începând IMEDIAT, am ordonat Corporației de Finanțare pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC) să furnizeze, la un preț foarte rezonabil, asigurare de risc politic și garanții pentru securitatea financiară a ÎNTREGULUI comerț maritim, în special a celui cu energie, care circulă prin Golf. Aceasta va fi disponibilă tuturor companiilor de transport maritim. Dacă este necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil. Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura FLUXUL LIBER DE ENERGIE către LUME. PUTEREA ECONOMICĂ și MILITARĂ a Statelor Unite este CEA MAI MARE DE PE PĂMÂNT – Urmează și alte acțiuni”, este mesajul transmis de Trump.

Iranul anunță că organizează votul final alegerea noului lider suprem. Ce indicații a lăsat Khamenei, când se va ști rezultatul

Agenția de presă din Iran, FARS, a anunțat marți seară că Adunarea Experților din Iran organizează votul final pentru alegerea unui nou Lider Suprem.

La 4 zile după dispariția ayatollahului, Ali Khamenei, sistemul islamic a intrat în faza finală de alegere a liderului.

Constituția Iranului este astfel concepută încât nu există impedimente în alegere, situațiile excepționale fiind prevăzute în legea fundamentală.

Armata libaneză reține 12 membri ai Hezbollah după lansarea de rachete asupra Israelului

Armata libaneză a reținut 12 luptători ai Hezbollah, în urma ordinului autorităților judiciare de a-i urmări pe cei responsabili de lansarea de rachete și drone din Liban către Israel, potrivit presei locale citate de Al Jazeera.

Postul de televiziune libanez Lebanese Broadcasting Corporation a declarat că armata a reținut cei 12 membri ai Hezbollah la un punct de control.

Trump, despre viitoarea conducere a Iranului: „Ar fi mai bine ca cineva din interior să preia conducerea”

Președintele american Donald Trump a declarat că ar fi mai bine ca cineva din Iran, și nu Reza Pahlavi, fiul fostului șah, să conducă țara după ce războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se va încheia.

„[Pahlavi] pare o persoană foarte drăguță. Dar mi se pare că ar fi mai bine ca cineva din interior să preia conducerea”, a declarat Trump reporterilor, în timp ce se întâlnea cu cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă.

Cel mai rău caz pentru Iran ar fi o nouă conducere „la fel de rea ca cea anterioară”, spune Trump

Donald Trump a continuat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Acesta a afirmat că nu vrea ca în Iran să preia conducerea cineva mai rău decât Khamenei.

„Cel mai rău caz ar fi să facem asta și apoi cineva să preia conducerea, care este la fel de rău ca persoana anterioară, nu-i așa? S-ar putea întâmpla asta, nu vrem să se întâmple. Cel mai rău ar fi să treci prin asta, și după 5 ani să realizezi că ai pus pe cineva în funcție care nu este mai bun”, a spus Trump în Biroul Oval.

Trump anunță că întrerupe relațiile cu Spania după ce premierul Sanchez a refuzat accesul SUA pentru atacul Iranului

Președintele american Donald Trump anunță că întrerupe relațiile cu Spania după ce premierul Sanchez a refuzat accesul SUA pentru atacul Iranului.

„Spania ne-a spus că nu putem folosi bazele lor și că e în regulă, nu avem nevoie de ele. Dacă vrem, putem pur și simplu să zburăm și să le folosim. Nimeni nu ne va spune să nu le folosim. Dar nu avem nevoie. Au fost neprietenoși. Spania nu are nimic din ce avem noi nevoie, exceptând oamenii grozavi. Spaniolii sunt grozavi. Vom întrerupe tot comerțul cu Spania. Nu mai vrem să avem de-a face cu Spania”, a spus Trump.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval, Trump nu este încântat nici de Marea Britanie și l-a atacat pe premierul britanic Keir Starmer: „Totuși, nu este Winston Churchill”.

Trump spune că a distrus aproape tot în Iran: „Radarele lor au fost distruse”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă. Într-o discuție cu jurnaliștii, președintele american a declarat că în urma atacurilor asupra Iranului, aproape totul a fost distrus.

„Nu au marină, nu au forțe aeriene, nu au detecție aeriană, radarele lor au fost distruse. Aproape totul a fost distrus”, a spus Trump.

Președintele SUA a continuat spunând că Israelul nu i-a forțat mâna ca să atace Iranul.

„Nu. Poate că i-am forțat. Părerea mea era că acești nebuni urmau să atace primii”, a afirmat Trump.

Rapoarte iraniene: Nicio scurgere radioactivă detectată de la instalația de îmbogățire nucleară Natanz

Agenția de știri iraniană Nour a relatat că nu a fost detectată nicio scurgere radioactivă de la instalația subterană de îmbogățire din Natanz, situată în centrul provinciei Isfahan, scrie Reuters.

Imaginile din satelit realizate luni arată trei clădiri distruse care erau încă în picioare duminică. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că structurile de la intrarea în instalație au suferit daune și că nu se așteaptă „consecințe radiologice” ca urmare a acestora.

Reuters: Explozii puternice au loc în Dubai și Abu Dhabi

Agenția Reuters informează că explozii puternice au loc în Dubai și Abu Dhabi.

Pe de altă parte, a avut loc un atac combinat cu drone și rachete iraniene asupra Kuweitului, Bahrainului și Emiratelor Arabe Unite.

Primele țări UE care au solicitat asistență de la Bruxelles pentru evacuarea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană a început să ajute Italia, Austria și Slovacia să-și repatrieze cetățenii blocați în Orientul Mijlociu, informează Al Jazeera.

Comisarul Hadja Lahbib a declarat că aceste trei țări sunt primele care au solicitat până în prezent Bruxelles-ului să contribuie la finanțarea zborurilor de evacuare din regiune.

Qatar neagă că a atacat Iranul

Ministerul de Externe al Qatarului a calificat drept nefondate zvonurile răspândite de mass-media din Israel care susțineau că Qatar a atacat Iranul, subliniind că nu a participat la atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Donald Trump se gândește să înarmeze grupurile de Opoziție din Iran

Jurnaliștii de la Wall Street Journal, Axios și Haaretz dezvăluie detalii din discuțiile de la Casa Albă pe tema intervenției din Iran.

Wall Street Journal titrează că „Trump este deschis la posibilitatea înarmării grupurilor de opoziție față de regimul din Iran”.

Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care se opun regimului din Iran, inclusiv facțiuni kurde.