Donald Trump se gândește să înarmeze grupurile de Opoziție din Iran

Wall Street Journal titrează că „Trump este deschis la posibilitatea înarmării grupurilor de opoziție față de regimul din Iran”.

Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care se opun regimului din Iran, inclusiv facțiuni kurde.

Oficialii au declarat că Trump a vorbit duminică cu liderii kurzi din Iran și că se angajează în mod continuu cu alți lideri care ar putea profita de slăbiciunea regimului.

Potrivit raportului, nu a fost luată încă o decizie finală privind asistența militară sau de informații.

Se mai menționează că Trump este „deschis la posibilitatea” înarmării milițiilor din interiorul și din afara Iranului, cu scopul de a destabiliza regimul de la Teheran.

Kurzii au forțe semnificative de-a lungul graniței dintre Irak și Iran, iar bombardamentele israeliene asupra pozițiilor din vestul Iranului au alimentat speculațiile că Israelul încearcă să deschidă calea pentru un avans kurd, potrivit raportului.

„Președintele Trump a vorbit cu mulți parteneri regionali”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat, fără a vorbi despre intențiile președintelui.