Netanyahu: Iranul ar fi devenit „imun în câteva luni”. Aveau uraniu pentru 11 bombe

„Motivul pentru care a trebuit să acționăm acum este că, după ce am lovit instalațiile lor nucleare și programul de rachete balistice (în iunie 2025 n.r), au început să construiască noi situri… buncăre subterane care ar fi făcut programul lor de rachete balistice și programul bombei atomice imune în câteva luni”, a spus Netanyahu marți dimineața, la Fox News, potrivit Times of Israel.

El a insistat că fereastra de timp era limitată: „Dacă nu acționam acum, în viitor nu s-ar mai fi putut face nimic”, a spus el.

Netanyahu: Va fi o acțiune rapidă

Netanyahu a respins ideea că Israelul și SUA ar intra într-un conflict de lungă durată. „Aud că unii spun că va fi un război fără sfârșit. Nu va fi. Regimul terorist din Iran este în cel mai slab punct de la înființare”, a afirmat el. „Va fi o acțiune rapidă și decisivă”.

Premierul a mai susținut că loviturile comune americano-israeliene ar putea crea condițiile pentru schimbarea regimului la Teheran și ar deschide calea unor noi acorduri de pace în regiune.

Witkoff: Au evitat protocoalele de supraveghere

În același interviu televizat, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a susținut că oficialii iranieni au recunoscut în discuții că dețin cantități importante de uraniu îmbogățit. „La prima rundă de negocieri din acest an cu Iranul, oficialii de la Teheran ne-au spus direct – fără nicio reținere – că aveau 460 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, cantitate care ar putea permite producerea a 11 bombe nucleare”, a afirmat Witkoff.

El a adăugat că iranienii „erau mândri că au eludat tot felul de protocoale de supraveghere pentru a ajunge în punctul în care ar putea produce 11 bombe nucleare”.

Miza: abandonarea armei nucleare

Potrivit emisarului american, Steve Witkoff, Washingtonul a încercat timp de aproape un an să ajungă la un acord cu Teheranul, însă fără rezultat. „Am încercat să facem un acord corect cu ei, dar a fost foarte clar că va fi imposibil”, a spus Witkoff.

Și vicepreședintele JD Vance a declarat că obiectivul operațiunii este schimbarea „mentalității” regimului iranian, astfel încât acesta să renunțe definitiv la arma nucleară. „Am întârziat în mod substanțial programul nuclear iranian în mod substanțial, dar președintele urmărea un angajament pe termen lung că nu vor construi niciodată o armă nucleară”, a spus Vance, subliniind că SUA nu vor intra într-un conflict de durată fără obiective clare.

Sisteme balistice de neatins

Secretarul de stat american Marco Rubio a explicat că lansarea operațiunii „Epic Fury” a fost influențată și de informații potrivit cărora Iranul ar fi pregătit atacuri asupra unor interese americane din regiune, în eventualitatea unei lovituri israeliene.

În același timp, oficiali israelieni din domeniul securității au avertizat că amenințarea rachetelor balistice iraniene nu va fi eliminată complet, deoarece o parte dintre sisteme sunt păstrate în subteran și ar putea fi reactivate ulterior.

Declarațiile oficialilor americani și israelieni vin pe fondul intensificării confruntărilor dintre Israel, SUA și Iran, fiecare parte susținând că încearcă să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare de către Teheran.