Războiul din Iran: CIO solicită garanții de siguranță a sportivilor la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina

Comitetul Internațional Olimpic a cerut marți garanții privind „siguranța sportivilor” care călătoresc la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina , în special a celor „susceptibili de a fi afectați de cele mai recente conflicte”.
Sursă foto: Facebook / Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Laurentiu Marinov
03 mart. 2026, 18:21, Sport

Organismul olimpic s-a abținut de la orice referire directă la războiul fără precedent lansat sâmbătă de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, în timp ce Los Angeles se pregătește să găzduiască următoarele Jocuri Olimpice de vară din 2028, potrivit Le Figaro.

Fără a numi nicio țară, CIO a deplâns pur și simplu „o lume afectată de conflicte, tragedii și disensiuni” și a reamintit că nu are „nicio modalitate de a impune implementarea” rezoluției privind armistițiul olimpic, adoptată pe 19 noiembrie de Organizația Națiunilor Unite.

Reacția celei mai importante organizații sportive din lume contrastează puternic cu reacția sa de acum patru ani, în urma invaziei rusești a Ucrainei, imediat după Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. CIO a condamnat imediat „încălcarea armistițiului olimpic de către guvernul rus și de către guvernul belarus care îl susține” și apoi a recomandat ca federațiile internaționale să anuleze competițiile programate în ambele țări și să le interzică steagurile – recomandări care rămân în vigoare.

Încă din 28 februarie 2022, aceasta recomandase, de asemenea, excluderea sportivilor ruși și belaruși din toate evenimentele internaționale, înainte de a-i reintegra sub o banneră neutră și în condiții stricte, un an mai târziu.

