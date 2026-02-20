Prima pagină » Știri externe » Șeful RaiSport demisionează după gafele majore din deschiderea JO Milano-Cortina 2026

Directorul sport al televiziunii publice italiene RAI, Paolo Petrecca, a demisionat după o serie de erori majore în timpul transmisiunii ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Gafele au stârnit revoltă în redacție și au generat un val de critici interne și internaționale, scrie Euronews.
Sursa foto: Alessandro Bremec/IPA/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
20 feb. 2026, Știri externe

RAI a confirmat joi că Petrecca a renunțat la funcția de director al RaiSport, la aproape două săptămâni după ceremonia din 6 februarie, transmisă în direct. Comentariul său a devenit rapid viral din cauza confuziilor repetate și a informațiilor greșite prezentate telespectatorilor, arată Euronews.

Confuzii în direct

Transmisiunea a debutat cu o primă eroare notabilă: Petrecca a salutat publicul de la „Stadio Olimpico” din Roma, deși ceremonia avea loc pe stadionul San Siro din Milano.

Ulterior, el a confundat-o pe actrița italiană Matilda De Angelis cu cântăreața americană Mariah Carey, care urma să apară mai târziu în program.

O altă gafă a fost momentul în care, la intrarea pe stadion a președintelui Italiei, Sergio Mattarella, alături de președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, Petrecca a declarat că telespectatorii îi văd pe „Mattarella și fiica sa”.

Printre cele mai criticate momente s-a numărat și faptul că nu a recunoscut cinci dintre cele șase campioane italiene la volei care purtau flacăra olimpică. El a menționat-o doar pe Paola Egonu și a ignorat alte nume importante ale echipei.

Revoltă în redacție și amenințări cu greva

Gafele au fost picătura care a umplut paharul pentru jurnaliștii RaiSport, care își exprimaseră deja nemulțumirea față de conducerea editorială. Redacția a anunțat retragerea semnăturilor de pe materiale și a avertizat că va declanșa greve după încheierea Jocurilor.

„Am fost cu toții puși într-o situație jenantă, fără nicio vină”, a transmis sindicatul jurnaliștilor.

Petrecca preluase comentariul în ultimul moment, după ce jurnalistul inițial desemnat a divulgat accidental informații despre apariția-surpriză a președintelui italian înaintea ceremoniei.

Reacții politice

Incidentul a atras atenția presei internaționale și a generat o dezbatere privind profesionalismul televiziunii publice. Președinta comisiei parlamentare de supraveghere a RAI a anunțat că l-a convocat pe directorul general al instituției pentru explicații.

Petrecca a anunțat demisia pe Instagram. A publicat o imagine inspirată dintr-o pictură renascentistă și citând episodul biblic al Cinei celei de Taină. Nu a făcut nicio precizare la ce sau la cine făcea referire.

Deși va rămâne formal în funcție până la încheierea Jocurilor Olimpice, conducerea operațională a RaiSport a fost preluată de adjunctul său, Marco Lollobrigida. Ceremonia de închidere din 22 februarie va fi comentată de jurnalistul desemnat inițial, Auro Bulbarelli.

