Poliția thailandeză s-a deghizat în dansatori cu costume de leu pentru a prinde un hoț profesionist

Imaginile video difuzate de departamentul de poliție din Bangkok au arătat miercuri ofițeri ascunși sub un costum de leu roșu și auriu dansând înspre suspect, în timp ce acesta se plimba printr-un târg de Anul Nou Lunar la un templu din Nonthaburi, o provincie vecină cu Bangkok. Câteva momente mai târziu, ofițerul care ținea capul de papier-mâché al leului se aruncă asupra suspectului și îl imobilizează rapid.

Poliția spune că suspectul, identificat ca fiind un bărbat de 33 de ani, este acuzat că a pătruns de trei ori în această lună în casa unui comandant al poliției locale din Bangkok, fugind cu obiecte de valoare în valoare de aproximativ 2 milioane de baht (64.000 de dolari).

Într-un comunicat de presă citat de Associated Press, poliția a declarat că a încercat de mai multe ori să-l aresteze pe bărbat, dar acesta a observat rapid prezența polițiștilor și a fugit. Ulterior, l-au identificat urmărind amuletele furate pe care le vânduse și au aflat că frecventa templele din Nonthaburi.

Deși Anul Nou Lunar nu este o sărbătoare oficială în Thailanda, celebrările sunt frecvente, iar dansurile leului fac adesea parte din festivități, oferind acoperirea perfectă pentru operațiune.

Poliția a declarat că suspectul a mărturisit furturile, spunând că a furat pentru a cumpăra droguri și a juca jocuri de noroc. Aceștia au adăugat că el a mai fost condamnat anterior pentru infracțiuni legate de droguri și furt.