Prima pagină » Știri externe » Poliția thailandeză s-a deghizat în dansatori cu costume de leu pentru a prinde un hoț profesionist

Poliția thailandeză s-a deghizat în dansatori cu costume de leu pentru a prinde un hoț profesionist

Poliția thailandeză a întâmpinat dificultăți în prinderea unui hoț în serie care le scăpa mereu printre degete, așa că a venit cu un plan creativ: să se deghizeze într-un costum tradițional de leu pentru a se apropia de „pradă”.
Poliția thailandeză s-a deghizat în dansatori cu costume de leu pentru a prinde un hoț profesionist
Laura Buciu
20 feb. 2026, 08:50, Știri externe

Imaginile video difuzate de departamentul de poliție din Bangkok au arătat miercuri ofițeri ascunși sub un costum de leu roșu și auriu dansând înspre suspect, în timp ce acesta se plimba printr-un târg de Anul Nou Lunar la un templu din Nonthaburi, o provincie vecină cu Bangkok. Câteva momente mai târziu, ofițerul care ținea capul de papier-mâché al leului se aruncă asupra suspectului și îl imobilizează rapid.

 

Poliția spune că suspectul, identificat ca fiind un bărbat de 33 de ani, este acuzat că a pătruns de trei ori în această lună în casa unui comandant al poliției locale din Bangkok, fugind cu obiecte de valoare în valoare de aproximativ 2 milioane de baht (64.000 de dolari).

Într-un comunicat de presă citat de Associated Press, poliția a declarat că a încercat de mai multe ori să-l aresteze pe bărbat, dar acesta a observat rapid prezența polițiștilor și a fugit. Ulterior, l-au identificat urmărind amuletele furate pe care le vânduse și au aflat că frecventa templele din Nonthaburi.

Deși Anul Nou Lunar nu este o sărbătoare oficială în Thailanda, celebrările sunt frecvente, iar dansurile leului fac adesea parte din festivități, oferind acoperirea perfectă pentru operațiune.

Poliția a declarat că suspectul a mărturisit furturile, spunând că a furat pentru a cumpăra droguri și a juca jocuri de noroc. Aceștia au adăugat că el a mai fost condamnat anterior pentru infracțiuni legate de droguri și furt.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Electrocasnicul inutil care te „rupe” la bani pe factura la curent. Plătești 200 lei pentru el, in fiecare lună
CSID
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Promotor