Exporturile Ucrainei în domeniul apărării ar putea ajunge la „câteva miliarde de dolari” în 2026

La începutul lui februarie, comisia de stat care se ocupă de licențele aferente în timp de război a aprobat majoritatea celor 40 de cereri depuse de producătorii din sectorul apărării pentru exportul de materiale și servicii, a declarat David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare din Kiev, într-un interviu acordat Reuters.

Ucraina a oprit exporturile de arme după invazia Moscovei din februarie 2022 și s-a bazat în mare măsură pe livrările de arme ale partenerilor pentru a se apăra împotriva forțelor ruse.

În același timp, Kievul a investit resurse în dezvoltarea industriei sale de armament, în special în drone și rachete. Profitând de vasta sa experiență pe câmpul de luptă, Ucraina a cunoscut în ultimii ani un boom al tehnologiei de apărare.

Potențialul este „semnificativ mai mare”

Întrebat despre potențialul de export pentru acest an, Aloian a răspuns: „Luând în considerare produsele finite, piesele de schimb, componentele și serviciile care pot fi furnizate, acesta se ridică la câteva miliarde de dolari”. În ansamblu, potențialul este „semnificativ mai mare” decât exporturile dinainte de război, a spus el.

Însă Aloian, care este membru al comisiei care autorizează exporturile, a minimizat discuțiile despre un boom imediat al exporturilor pentru producătorii și dezvoltatorii de arme.

Nevoile militare ale Ucrainei trebuie să aibă prioritate, a spus el, în contextul în care trupele ruse avansează în estul țării și atacurile aeriene lovesc orașe și localități aflate la mare distanță de linia frontului.

Negocierile de pace mediate de SUA sunt în impas din cauza cererilor Rusiei de concesii teritoriale.

Interesul străin

Aliații Ucrainei și-au exprimat interesul de a obține tehnologia sa de apărare de ultimă generație, a spus Aloian, numind Germania, Marea Britanie, SUA, țările nordice, trei țări din Orientul Mijlociu și cel puțin o țară asiatică printre cele mai interesate.

Una dintre țările din Orientul Mijlociu, care are o lungă istorie în comerțul cu arme cu Ucraina, explorează oportunități în domeniul dronelor și vehiculelor grele, a spus Aloian, refuzând să numească țara.

Prioritate vor avea exporturile către țările care sunt cei mai puternici susținători ai Kievului în război, a spus Aloian.

Kievul își propune, de asemenea, să acorde prioritate joint-venture-urilor și altor forme de cooperare cu țări străine pentru a atrage resurse financiare, a crea noi lanțuri de aprovizionare cu arme către linia frontului și a avea acces la noi tehnologii. Acest lucru este mai important decât simplul export de produse gata de utilizare, a adăugat Aloian.

Interesele comerciale

Producătorii din domeniul apărării au presat Ucraina să reia exporturile, spunând că riscă să piardă oportunități pe piața globală a armelor. Unii au creat deja filiale pentru a opera în străinătate.

„Nu există dorința sau obiectivul de a bloca toți producătorii aici și de a păstra doar pe ai noștri… Există o abordare, iar aceasta se concentrează pe crearea unui sistem care acordă prioritate frontului și intereselor naționale”, a spus Aloian. „Apoi vin interesele comerciale”.

Ucraina ia în considerare și o taxă de export pentru producătorii din domeniul apărării, a spus el.

Deși nu s-a luat încă o decizie finală, el consideră că această măsură ar justifica decizia statului de a relua exporturile, deoarece Kievul ar putea folosi veniturile pentru a-și acoperi propriile nevoi militare subfinanțate.

Printre cererile aprobate de comisie, niciuna nu implică exportul de arme gata de utilizare, a spus Aloian, iar majoritatea vizează reimportarea de arme în Ucraina pentru a fi utilizate pe linia frontului.

Dar unele sunt legate de echipamentele pentru programul ucraineano-american FrankenSAM, care dezvoltă sisteme de rachete sol-aer prin combinarea sistemelor sovietice deținute de Ucraina cu rachete occidentale.