Cum a ajuns România să exporte sute de camioane de banane

România a reușit din nou să surprindă Europa (și pe ea însăși): a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, în ușoară creșteret, potrivit datelor Eurostat. Da, ați citit bine: exportat banane. Nu, nu s-au mutat tropicele la Făgăraș. Dar avem un „superputere” neașteptată: coacerea.

Dacă ne uităm în oglinda ultimilor ani, povestea e cu suișuri și coborâșuri. În 2020, exporturile erau de 7,7 milioane de euro, apoi au urcat spectaculos până la un maxim de 14,5 milioane de euro în 2021, ca ulterior să ajungă, în 2024, ultimul an pentru care avem date, la nivelul de 3,4 milioane (conform aceleiași surse, Eurostat).

Explicația pentru acest paradox românesc e, de fapt, destul de logică, dacă te uiți unde se întâmplă magia: în camerele de coacere.

„Dacă ne uităm pe statistici, vedem că România exportă banane. Este un şoc mare. Bananele vin verzi şi trebuie coapte, iar România stă bine pe partea de camere de coacere şi, practic, «produce» bananele aşa”, spune pentru Ziarul Financiar un horticultor din Ardeal.

Pe scurt: bananele sosesc verzi, iar România le oferă un fel de „o coacere” spre galbenul perfect. Nu le creștem, ci le transformăm în varianta pe care o vrei în castronul cu fructe.

3.700 de tone în 2024: aproape 200 de camioane cu galben

În 2024, România a exportat 3.700 de tone de banane, ceea ce înseamnă aproape 200 de camioane, conform calculelor ZF pe baza datelor Eurostat.

Iar dacă 2024 pare mult, 2021 a fost deja sezonul de „blockbuster”: exporturile au depășit 20.200 de tone, adică peste 1.000 de camioane – de cinci ori mai mult decât în 2024.

Unde ajung bananele „românești” (coapte aici)

Conform datelor Eurostat, cea mai mare parte a bananelor exportate de România ajunge în țările vecine, în special în:

Ungaria

Republica Moldova

Cantități mai mici merg și mai departe, către: