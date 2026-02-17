Câte lucrări din colecția lui Darius Vâlcov, executat pentru recuperarea prejudiciilor, au fost cumpărate la licitația organizată de  Artmark

Mai multe opere cu valoare muzeală, printre care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, sunt reintroduse de Artmark în circuitul colecționistic și expozițional, prin scoaterea lor la licitație, organizată marți seara.

Potrivit informațiilor reprezentanților Artmark, au fost vândute 34 de lucrări, iar suma totală pe care o va recupera statul prin acest demers de valorificare a colecției este de aproape 800.000 de euro.

Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov, adjudecare 100% și 791.450 de euro, în trei ore

791.450 de mii de Euro și un procent de adjudecare de 100%. Acesta este rezultatul realizat de „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark marți, 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5). Evenimentul a durat aproape 3 ore și a prezentat publicului 34 de lucrări — picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, au transmis reprezentanții casei de licitații, la finalul evenimentului.

Reintroducerea în circuitul expozițional și colecționistic a acestor capodopere, toate semnate de artiști canonici și recunoscuți internațional, confirmă rolul pieței de artă ca spațiu de transparență și acces public. Ca toate operele din celelalte licitații ale casei, și acestea au avut parte de o expoziție de aproape o lună, eveniment cu intrare liberă, dedicat marelui public. Tablourile au fost expuse atât la sediul Galeriilor Artmark (în perioada 16 ianuarie-17 februarie), cât și într-o expoziție itinerantă, ce a avut loc la Craiova (în perioada 5-6 februarie).

„Piesele au fost atent selecționate, sunt foarte bune. Deși suntem acum în luna sculptorului nostru național Constantin Brâncuși, evident că Nicolae Grigorescu rămâne unul dintre reperele importante, nu dar ale culturii noastre, ci și a identității noastre”, declară istoricul de artă Cătălin Davidescu.

Între cele mai importante rezultate ale serii este și cel obținut de un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (realizat în 1959), care a fost adjudecat pentru 28.000 de Euro, la mare distanță de prețul de pornire de 8.000 de Euro. Este pentru prima dată când o lucrare Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) este scoasă vreodată la o licitație de artă din România.

Cele mai spectaculoase adjudecări aparțin, ca de obicei, lui Nicolae Grigorescu, pictorul care este și deținătorul celor mai bune vânzări pe piața de artă din România — în decembrie 2024 o „Țărăncuță, odihnindu-se” a realizat o nouă vânzare memorabilă pentru artist, fiind cumpărată într-o licitație a casei A10 by Artmark cu 365.000 de Euro, iar în decembrie 2024 o icoană „Maica Domnului cu Pruncul” (tot de Grigorescu) marchează recordul absolut pentru licitațiile de artă sacră, fiind achiziționată cu 90.000 de Euro.

În „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, cele două picturi Grigorescu — „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”, care au intrat în eveniment cu prețuri de pornire de 40.000, respectiv 50.000 de Euro, și au fost adjudecate cu 170.000 de Euro fiecare. Cele două picturi sunt foarte speciale – una foarte luminoasă, cealaltă extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

În aceeași licitație, cele trei mici picturi de Nicolae Tonitza din colecția Darius Vâlcov — „Portretul Ecaterinei” (datat 1918), guașa „Tătăroaice la Balcic” (din a doua jumătate a anilor ’30) și „Peisaj în Franța” (din anii ’20) — s-au adjudecat pentru 76.000, 30.000, respectiv 12.000 de Euro, iar pictura de Victor Brauner, intitulată „La relation” (din 1952), a fost adjudecată pentru 150.000 de Euro, sumă de trei ori față de prețul de pornire.

„Licitația a înregistrat o rată de adjudecare de 100% (sell-through rate), care este și un indicator al competiției dintre colecționari pentru opere cu valoare muzeală. Este o performanță rară pe piața locală, echivalentă cu ceea ce marile case internaționale marchează drept un rezultat „White Glove” – când comisarului de licitații i se oferă, simbolic, o pereche de mănuși albe”, potrivit reprezentanților Artmark.

Prețurile lucrărilor adjudecate

Potrivit casei de licitații, rezultatul confirmă și interesul susținut pentru lucrări cu semnături de circulație internațională, într-un format deschis publicului – în sală și online – și într-un cadru de transparență specific pieței profesioniste de artă.

„Seara s-a desfășurat într-o atmosferă de mare intensitate, cu sala arhiplină la Palatul Cesianu-Racoviță și cu un ritm alert al licitării, în care ofertele din sală s-au alternat constant cu cele venite online, pe toată durata evenimentului (aproape 3 ore). Interesul vizibil al publicului, reacțiile de la fiecare pas decisiv și competiția susținută pentru loturile-vedetă au transformat licitația într-un eveniment cu energie de „mare seară” a pieței de artă”, arată specialiștii de pe piața de artă.

1 — „Arlechin”, (din 1965), de Corneliu Baba, detaliii aici

— 10.000 de Euro

2 — „Portretul graficianului Iosif Ross” (din 1960), de Corneliu Baba, detalii aici

— 5.000 de Euro

3 — „Întoarcerea fiului risipitor” (din 1987), de Petre Velicu, detalii aici

— 1.400 de Euro

4 — „Afaceri” (anii ’20), de Ludovic Bassarab, aici

— 4.000 de Euro

5 — „Amiază în ogradă” (din anii ’20), de Ludovic Bassarab, aici

— 5.000 de Euro

6 — „Emigranții (Ultimul vapor)” (din 1915-1920), de Nicolae Vermnt, aici

— 19.000 de Euro

7 — „Ulcior cu flori” (din 1991), de Ștefan Câlția, aici

— 7.500 de Euro

8 — „Cutia galbenă” (din 2013), de Ștefan Câlția, aici

— 11.000 de Euro

9 — „Siluete” (din 2006), de Viorel Mărginean, aici

— 3.750 de Euro

10 — „Micul dejun” (din 1945-1947), de Eustațiu Stoenescu, aici

— 3.250 de Euro

11 — „Portretul Ecaterinei”(din 1918), de Nicolae Tonitza, aici

— 76.000 de Euro

12 — „Tătăroaice la Balcic” (din a doua jumătate a anilor ’30), de Nicolae Tonitza, aici

— 30.000 de Euro

13 — „Peisaj în Franța” (din anii ’20), de Nicolae Tonitza, aici

— 12.000 de Euro

14 — „Car cu boi, pe cale de dimineață”, de Nicolae Grigorescu, aici

— 170.000 de Euro

15 — „Car cu boi, la asfințit”, de Nicolae Grigorescu, aici

— 170.000 de Euro

16 — „La promenadă”, de Tia Peltz, aici

— 1.000 de Euro

17 — „La vehemence (provoqué par ce libidineux compromis)” (din cca. 1938), de Victor Brauner, aici

— 3.500 de Euro

18 — „Topârceanu, regele sarcasmului”, de Victor Brauner, aici

— 7.000 de Euro

19 — „Regele”, de Pablo Picasso, aici

— 18.000 de Euro

20 — „Pictorul în atelier”, de Pablo Picasso, aici

— 15.000 de Euro

21 — „Scenă de coridă” (din 1959), de Pablo Picasso, aici

— 28.000 de Euro

22 — „Femeia-leu”, de Jean Cocteau, aici

— 3.750 de Euro

23 — „Studiu pentru Orfeu” (din cca. 1956), de Jean Cocteau, aici

— 1.800 de Euro

24 — „La relation” (din 1952), de Victor Brauner, aici

— 150.000 de Euro

25 — „Prapor” (din 1980), de Horia Bernea, aici

— 2.250 de Euro

26 — „Redacția ziarului Gazeta Oltului din Slatina” (din 1995), de Spiru Vergulescu, aici

— 1.200 de Euro

27 — „Barcelona (Cartierul Gotic)”, de Spiru Vergulescu, aici

— 1.000 de Euro

28 — „Salvador Dali”, Robert Descharnes, Nouvelles Éditions Françaises, Paris, 1978, însoțit de un desen de Salvador Dali, aici

— 8.000 de Euro

29 — „Stradă din Sighișoara” (din 1939), de Francisc Șirato, aici

— 2.500 de Euro

30 — „Peisaj de vară” (din anii ’20), de Ștefan Popescu, aici

— 3.750 de Euro

31 — „Țărăncuță cu maramă” (din anii ’60), de Rudolf Schweitzer-Cumpăna, aici

— 3.500 de Euro

32 — „Ghicitoare” (din 1912-1915), de Octav Băncilă, aici

— 9.000 de Euro

33 — „Peisaj de vară” (din anii ’60), de Adam Bălțatu, aici

— 1.800 de Euro

34 — „Case la țară” (din anii ’20), de Aurel Băieșu, aici

— 2.500 de Euro

Prima lucrare de Picasso scoasă vreodată la licitație în România

Capodoperele parte a Colecției Darius Vâlcov sunt semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional.

„Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă. Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris”, a transmis casa de licitații.

Potrivit deciziei instanței, în dosarul nr. 1783/1/2023* – inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului.

Unul dintre accentele licitației a fost o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Acesta este prima lucrare de Picasso – care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei – scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de euro.

Prin lucrările executate și scoase la licitație s-a numărat și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este vorba de un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de euro.

Cu această ocazie au fost scoase la vânzare și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

În aceeași colecție și licitație au fost propuse iubitorilor de artă și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de euro.

Următorul eveniment al Galeriilor Artmark este Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, organizată joi, 19 februarie, de la ora 18.00, tot la Palatul Cesianu-Racoviță și online. Licitația are caracter aniversar Brâncuși: o operă de Constantin Brâncuși revine în licitațiile din România după aproape patru ani de absență, chiar de Ziua Națională Constantin Brâncuși.