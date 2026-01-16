Lucrări de artă din colecția lui Darius Vâlcov, executat pentru recuperarea prejudiciilor, sunt scose la vânzare de casa de licitații Artmark

Mai multe opere cu valoare muzeală, printre care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, sunt reintroduse de Artmark în circuitul colecționistic și expozițional, prin scoaterea lor la licitație, organizată pe 17 februarie, după cum au anunțat vineri reprezentanții casei de licitații.

Prima lucrare de Picasso scoasă vreodată la licitație în România

Capodoperele parte a Colecției Darius Vâlcov sunt semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional.

„Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă. Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris”, a transmis casa de licitații.

Unul dintre accentele licitației îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Acesta este prima lucrare de Picasso – care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei – scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de euro.

Prin lucrările executate și scoase la licitație se numără și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este vorba de un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de euro.

Cu această ocazie sunt scoase la vânzare și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

În aceeași colecție și licitație sunt propuse iubitorilor de artă și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de euro.

Care e procedura de participare la licitație

Oficialii Artmark precizarea că, potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite.

Achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă.

Operele de artă pot fi văzute în expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces.

Ca toate licitațiile Casei A10 by Artmark, și aceasta este publică și poate fi accesată la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5). Intrarea este liberă, pe 17 februarie, de la ora 18.00, iar catalogul licitației poate fi răsfoit online, pe site-ul Artmark, de asemenea cu acces nelimitat, și pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare operă în parte, după întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces ce este, de asemenea, gratuit.